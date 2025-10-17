Sanidad ordena retirar varios lotes de diversos antisépticos por la presencia de una bacteria

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha ordenado la retirada y cese de comercialización de varios lotes de diversos productos biocidas antisépticos para piel sana desarrollados por un mismo laboratorio que se distribuyen principalmente en supermercados y farmacias.

Se trata, en concreto, de los lotes 52409, 52391, 52416, 53018, 52469, 53081, 53077, 53108, 53605 de 'Montplet Solución Acuosa con Clorhexidina 2% antiséptico para piel sana'; del lote 52381 de 'Eroski Spray Clorhexidina Acuosa al 2% antiséptico para piel sana'; 'Botikit Spray Clorhexidina Acuosa al 2% antiséptico para piel sana', lote 53627, fabricados por Laboratorios Montplet. También los lotes 53103, 53119, 53665 de 'Cuidaplus Clorhexidina Digluconato 2% antiséptico para piel sana'; 'IA Interapothek Clorhexidina Digluconato 2% antiséptico para piel sana', lotes 53152 y 53175; y el lote 53112 de 'Notaderm Ciudaplus Clorhexidina Digluconato 2% antiséptico para piel sana'.

La Aemps, agencia dependiente del Ministerio de Sanidad, explica en una nota que recibió en agosto una notificación por la posible presencia en un antiséptico de uso exclusivo hospitalario de la bacteria 'Burkholderia cepacia', que puede presentar riesgos para personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado. Tras ordenar entonces su retirada y prohibir su venta, la Aemps prosiguió su investigación y decidió ampliar las restricciones a otros productos comercializados en supermercados y farmacias por el mismo motivo. De su decisión ya ha dado cuenta a las autoridades sanitarias autonómicas.