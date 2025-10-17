El Loro Parque mueve ficha para acoger dos orcas de un parque de Francia

El Grupo Loro Parque ha presentado un contencioso administrativo contra la Autoridad Científica CITES y un requerimiento ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno para exigir la publicación del informe científico-técnico que, según el organismo estatal, sustenta su recomendación de no autorizar el traslado de dos orcas desde Marineland Antibes (Francia) a las instalaciones del zoológico tinerfeño.

La compañía recuerda que el pasado 12 de junio de 2025 solicitó formalmente al Museo Nacional de Ciencias Naturales, del que depende la Autoridad Española CITES, el envío del documento, sin haber recibido respuesta hasta la fecha. Loro Parque considera que este silencio administrativo vulnera la Ley 27/2006, que garantiza el acceso público a la información ambiental.

“Un informe que afecta directamente a nuestras instalaciones”

El grupo sostiene que el informe solicitado “afecta directamente a la entidad al evaluar sus instalaciones”, y por tanto debería ser público. La ley, recalcan, establece un plazo máximo de un mes para resolver este tipo de solicitudes, un límite que, según la empresa, ha sido incumplido, “vulnerando el principio de seguridad jurídica”.

Orcas en Marineland, Francia, antes de su clausura / E. D.

En su requerimiento, Loro Parque pide acceso no solo al dictamen técnico, sino también a las comunicaciones entre CITES y el Gobierno de Francia, así como las remitidas a las autoridades regionales canarias, competentes en bienestar animal y en la inspección de zoológicos.

El documento, recuerdan, se refiere a especies protegidas —la orca (Orcinus orca) y el delfín mular (Tursiops truncatus)—, incluidas en el Libro Rojo de los Vertebrados de España y en el Real Decreto 139/2011, por lo que su contenido “constituye información medioambiental de acceso público”.

El parque denuncia “opacidad” y reivindica su historial en bienestar animal

Desde el grupo tinerfeño se acusa a la Autoridad Española CITES de actuar con opacidad, subrayando que el Gobierno de Canarias ha emitido informes técnicos favorables que certifican el cumplimiento normativo y la idoneidad de las instalaciones del parque para albergar orcas.

“No parece creíble que se pretenda cuestionar nuestra labor a través de un informe inexistente y que no se dé acceso a la información científica que justifique tal recomendación”, ha manifestado Wolfgang Kiessling, presidente del Grupo Loro Parque.

Kiessling defiende que el parque cuenta con “innumerables reconocimientos internacionales por su excelencia en bienestar animal” y asegura que, de recibir la solicitud formal del Gobierno francés, Loro Parque estaría dispuesto a acoger a los ejemplares, como ya hizo en 2011 con Morgan, la orca rescatada en Países Bajos y que hoy sigue viva en Tenerife.

Marineland cierra y las orcas quedan “en una situación de total incertidumbre”

Tras el cierre definitivo del acuario Marineland Antibes, en la Costa Azul francesa, las dos orcas que permanecen allí se encuentran en una situación “de total incertidumbre”. Según Loro Parque, el recinto ha cesado su actividad y la piscina que las alberga ha superado su vida útil, corriendo “el riesgo de colapsar”.

El Gobierno francés aún no ha definido una solución estable para estos animales, y entre las opciones que se barajan estaría incluso la eutanasia, una posibilidad que el grupo tinerfeño califica como “trágica e inaceptable”.

En este contexto, Loro Parque se presenta como “la única alternativa viable en Europa” para garantizar la supervivencia y el bienestar de las dos orcas, alegando contar con instalaciones acreditadas internacionalmente, personal especializado y un historial intachable en el cuidado de cetáceos.