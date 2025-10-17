El informe de la denuncia al profesor José Luis Zurita llega al rector de la ULL

El rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco García, ha recibido el informe realizado por el Servicio de Inspección de la institución académica a raíz de la denuncia realizada por una alumna a través de las redes sociales sobre supuestos tratos vejatorios y abuso de poder del profesor del Grado en Periodismo José Luis Zurita el pasado mes de mayo. Este informe interno ya ha sido elevado al Rectorado y García tendrá ahora que estudiarlo para decidir si se toman medidas y cuáles han de ser en ese caso.

A pesar de que este informe aún no es público, en él se recogen evidencias ofrecidas por las personas consultadas durante el proceso de investigación que ha tenido lugar a lo largo de los últimos meses, así como apreciaciones realizadas por el propio Servicio de Inspección de la ULL.

Fue en mayo cuando se dio a conocer este caso, cuando la alumna Zara Fragoso denunció que el profesor decidía de manera arbitraria quién debía aprobar o no la asignatura de Producción Informativa, que se cursa en el segundo año del Grado en Periodismo, de tal modo que tan solo dos personas aprobaron dicha materia, de las 96 que estaban matriculadas. A raíz de esta publicación, diferentes alumnos coincidieron en que se estaba produciendo un supuesto «maltrato constante» puesto que a lo largo de todo el curso habían recibido « insultos y desprecio por parte del profesor». Fragoso llegó a decir entonces que el docente les decía que «lo que escriben es una mierda» o «váyanse al Teide a escribir poemas».

De este modo, durante la investigación para llevar a cabo el informe, el Servicio de Inspección ha acudido a la alumna, quien aportó documentación para tratar de demostrar así que José Luis Zurita presuntamente saboteaba las convocatorias de los alumnos borrando sus exámenes y que perdiesen su derecho a evaluación continua. Tras la denuncia de Fragoso, muchas otras personas dieron a conocer sus testimonios ya que también habían vivido malas experiencias con el profesor universitario y algunas de ellas también han aportado sus declaraciones en el proceso de instrucción del informe que ahora ya tiene en sus manos el rector Francisco García.