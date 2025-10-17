De Informática a Buceo: las 21 especialidades de FP para las que Canarias no encuentra profesores

Canarias no encuentra profesores para impartir una veintena de estudios de Formación Profesional (FP). En concreto, el Archipiélago está teniendo dificultades para cubrir 21 especialidades entre las que se encuentran Informática, Buceo, Carpintería, Patronaje y Confección y otras 17 categorías más. Para el viceconsejero de FP del Gobierno canario, Francisco Rodríguez, los requisitos exigidos por el Ministerio de Educación son el principal impedimento para atraer talento a las aulas de las Islas.

Para impartir clases, el Ministerio exige como requisito sine qua non el máster de profesorado, una obligación que no todo el mundo cumple. «Si se agilizaran las exigencias para la contratación de docentes especialistas, la FP canaria podría tener mejores profesionales», apunta. Se trata de una solicitud que, según el viceconsejero, todas las comunidades autónomas han demandado.

Además de esta limitación que afecta a todos los estudios por igual, cada rama también enfrenta otros desafíos. El mercado laboral demanda mucho personal técnico cualificado en sectores como la informática, una cuestión que dificulta encontrar docentes porque los empleos ofertados suelen ser más atractivos que impartir clases en un ciclo formativo. Al respecto, el viceconsejero subraya que, aunque una buena parte de los jóvenes quiera matricularse en estos estudios, no pueden ampliar las plazas a ese ritmo por la falta de profesorado.

En otras especialidades como buceo, el problema es que requieren una formación tan específica que es complicado encontrar esos perfiles. «Se gana más dinero en el ámbito privado que en la enseñanza pública, por lo que muchos ni siquiera se lo plantean como una opción», explica.

Estudios de difícil cobertura

La lista de especialidades de difícil cobertura también incluye otros estudios como Instalaciones Electrotécnicas y Equipos y Sistemas Electrónicos, Sistemas y Aplicaciones Informáticas, Técnicas de Imagen y Sonido, Producción Agraria, Asesoría e Imagen Personal, Procesos y Productos de Textil (Confección y Piel), Organización de Sistemas Energéticos, Producción de Artes Gráficas, Mantenimiento de Vehículos y de Máquinas, Lenguaje de Signos, Movilidad y Coordinación de Emergencias y Protección. Aunque la lista sea larga, para Rodríguez, la que más preocupa es informática. «Es la que nos trae de cabeza porque la demanda es muy alta. En otras como Patronaje y Confección ocurre algo similar, pero hay muy pocos ciclos y no se nota tanto», argumenta. A nivel nacional, añade, se está viviendo una situación muy parecida a la de las Islas.

Otras 15 en rojo

Asimismo, Educación marca en rojo otras 15 especialidades de la oferta pública en las que apenas hay personal suficiente para cubrir ausencias. «Si un profesor se coge una baja, no tenemos cómo sustituirlo», destaca. Algunas de ellas coinciden con las consideradas de difícil cobertura, aunque también se incluyen otras, como Soldadura, que están fuera de esa lista.

La FP, en general, está de moda y cada vez son más los alumnos que escogen este camino educativo para formarse de cara al futuro. Y, aunque no crece al mismo ritmo, el número de docentes también va en aumento.

La FP está de moda

De hecho, en solo cuatro cursos la plantilla ha crecido en más de 800 profesionales, pasando de 5.028 en 2022-20223 a los 5.846 que la conforman en 2025-2026. «Este incremento no solo responde a que ahora hay más grupos, sino que también tiene que ver con que aumentan las horas lectivas dedicadas a otras funciones que van más allá de las clases, como la búsqueda de empresas», señala.

Para Rodríguez, el sueldo nunca ha sido un problema real para conseguir profesores en esta área. En 2025, las retribuciones de los docentes de FP en Canarias oscilaron entre los 2.981,64 y los 3.412,51 euros brutos mensuales –dependiendo del grupo y nivel–, según recoge el cuadro oficial de nóminas. Estas cifras sitúan a Canarias por encima de la media estatal (2.700 euros), aunque lejos de las mejor retribuidas como el País Vasco.