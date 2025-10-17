Fuerza en la menopausia: el entrenamiento que protege tus huesos y mejora tu bienestar

Hospiten recomienda practicar deporte y ejercicios de fuerza a toda la población, especialmente a mujeres que están pasando por la menopausia, con el fin de obtener beneficios que contribuyan a una mejora en la calidad de vida de los pacientes.

La doctora Cristina Fernández-Valencia, especialista de Traumatología de Hospiten Roca, explica que el ejercicio físico aporta beneficios concretos a nivel óseo, muscular y metabólico. “El ejercicio regular es clave para prevenir la sarcopenia, que se da cuando se pierde masa muscular. Además, contribuye a mejorar la densidad ósea, fortaleciendo los huesos y reduciendo el riesgo de osteoporosis”, comenta.

Y es que, según añade la experta, el ejercicio físico es muy importante para cualquier persona a cualquier edad, pero dentro del periodo menopáusico resulta una actividad crucial. “Sobre todo si hablamos de entrenamiento de fuerza, ya que mejora la calidad muscular y ósea, además de disminuir la presión arterial y controlar la sensibilidad de la insulina”, afirma.

Esto se debe a que esta práctica activa la tensión mecánica, reduciendo el daño muscular y el estrés metabólico, que son los principales causantes de la hipertrofia muscular o crecimiento del músculo. Asimismo, la traumatóloga puntualiza que a nivel sistémico “se liberan hormonas como adrenalina, noradrenalina y endorfinas que aumentan la glucosa, el flujo sanguíneo y la resistencia”, y el sistema nervioso “responde con una comunicación más rápida y eficiente, mientras que el cuerpo se adapta para eliminar residuos celulares y mejorar el rendimiento”.

Por todo ello, la doctora recomienda incluir ejercicios de fuerza entre tres y cuatro veces por semana, y aconseja realizar ejercicios compuestos para tratar varios grupos musculares a la vez. “También son interesantes los ejercicios con peso corporal como las flexiones o las planchas, así como ejercicios con bandas elásticas o pesas libres”, señala Fernández-Valencia.

De igual manera, destaca que es importante realizar cualquier tipo de ejercicio bajo la supervisión de un profesional que diseñe un plan de entrenamiento adaptado que evite posibles lesiones ocasionadas por una mala ejecución, así como mantener una dieta equilibrada: “Las proteínas construyen y reparan el músculo, el calcio es esencial para la contracción muscular y la salud ósea, y la vitamina D es crucial para la absorción de calcio”, concluye.

Hospiten revalida su compromiso con el fomento de la actividad física, ya que puede prevenir posibles complicaciones en mujeres con menopausia.

