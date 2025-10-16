Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un objeto espacial ilumina el cielo canario durante la madrugada

Un video colgado en redes sociales muestra la estela de descomposición de lo que los científicos creen que es un satélite o basura espacial

Imagen de archivo de bólido atravesando el cielo frente a Tenerife. / El Día

Imagen de archivo de bólido atravesando el cielo frente a Tenerife. / El Día

Verónica Pavés

Verónica Pavés

Santa Cruz de Tenerife

Los tinerfeños han captado la entrada de un satélite de baja órbita a la atmosfera. Durante la madrugada, una estela brillante ha iluminado el cielo, generando expectación entre los isleños.

En principio, los investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Javier Licandro y Miquel Serra -tras ver las primeras imágenes- sospechan que estas brillantes estelas pueden haber sido generadas por la reentrada de un satélite de órbita baja o, incluso, por basura espacial.

Insisten en que los datos que tienen son preliminares y que se irán actualizando conforme tengan más información.

La explosión nocturna generada de este suceso ha sido captada por los sensores del Instituto Geográfico Nacional.

(Habrá ampliación)

