Un objeto espacial ilumina el cielo canario durante la madrugada

Los tinerfeños han captado la entrada de un satélite de baja órbita a la atmosfera. Durante la madrugada, una estela brillante ha iluminado el cielo, generando expectación entre los isleños.

En principio, los investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Javier Licandro y Miquel Serra -tras ver las primeras imágenes- sospechan que estas brillantes estelas pueden haber sido generadas por la reentrada de un satélite de órbita baja o, incluso, por basura espacial.

Insisten en que los datos que tienen son preliminares y que se irán actualizando conforme tengan más información.

La explosión nocturna generada de este suceso ha sido captada por los sensores del Instituto Geográfico Nacional.

