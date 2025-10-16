Una niña de cuatro años, un bombero y una embarazada: así son los primeros vacunados contra la gripe en Canarias

Nara Dennis tiene cuatro añitos. De la mano de su madre, Sasha Castellano, y con su camiseta rosa característica, la pequeña entra en el Salón de Actos del Centro de Salud Doctor Guigou —conocido como el Hospitalito— con algo de timidez. Aunque no le dura mucho. En seguida comienza a curiosear la sala y se pierde entre los sillones de color rojo que hay. Juega, baila y habla como cualquier otro niño. Pero una frase hace que su cuerpo vuelva a estar en alerta. «!Qué pase el siguiente!», exclama la enfermera.

Hoy comienza la campaña de vacunación contra la gripe y ella será de las primeras en recibir su dosis. «Vamos, nos la ponemos juntas», le dice su madre para que se sienta con seguridad. Y aunque al principio lo consigue, esa tranquilidad no dura mucho y algunas lágrimas empiezan a brotar. El llanto resuena en la sala, pero por poco tiempo. Desde que la enfermera le muestra que no es una inyección, Nara se tranquiliza. Se trata de la vacuna intranasal.

Vacuna intranasal

Es una forma de vacunación relativamente nueva, indolora y específica para niños de entre dos y cinco años. Además, permite que los más pequeños se protejan del virus sin invasión y con mayor comodidad. «Se parece a un spray nasal, incluso menos intenso porque la partícula se dispersa de una manera más suave en las fosas nasales y facilita mucho el trabajo», señala la directora del centro, Nazaret Yanes, que ayuda también a la otra enfermera.

Es la primera vez que Nara se vacuna de esta manera y su madre confiesa que es un alivio saber que no le va a doler. «Ellos se asustan fácilmente con los pinchazos y estoy segura de que la próxima vez recordarán, gracias a este método, que no les dolió», señala. La enfermera está a punto de acabar su turno con ella, pero otro momento de miedo de la pequeña interrumpe el trabajo. Eso sí, unos globos grandes de color rosa y azul terminan de convencerla. «Son para ti, por valiente», le dice la enfermera. Y nada más acabar se va con los globos y su madre de vuelta a casa.

Así fue, a grandes rasgos, el pistoletazo de salida de la campaña de vacunación contra la gripe en este centro de Tenerife –que inició su recorrido completo esta mañana en todo el Archipiélago–. Hasta cincuenta personas se vacunaron en la primera media hora del comienzo. «Llevamos muchos años incidiendo en la importancia de la vacunación y son personas que confían en los profesionales del centro y que acuden regularmente a esta cita anual», detalló Yanes. El horario de vacunación comenzó a las diez horas de la mañana y finalizó a las siete y media de la tarde, y así hasta el próximo 31 de diciembre –aunque se podrá prolongar la duración de la campaña hasta el mes de marzo, según evolución epidemiológica del virus–. «Hemos tenido una muy buena acogida porque yo, por ejemplo, ya tengo la agenda de esta semana llena de citas», agregó.

Otros asistentes

Nara no fue la única pequeña que acudió a vacunarse. Tania Pernas es madre de un pequeño de nueve meses, David. Llegó con la idea de vacunarlo, pero decidió aplazarlo para otro día porque su bebé estaba algo congestionado. «No se puede vacunar si está gestando algún virus. De momento son solo mocos y el pecho cargado, pero vamos a dejarlo para dentro de unos días», comentó.

Al igual que Pernas, Ángela Seoane es una madre que quiere lo mejor para su hijo. Aunque en este caso el pequeño aún no ha nacido. Ella está embarazada de 35 semanas, pero eso no implica que la preocupación sea menor. «Pertenezco al grupo de riesgo y me vacuno para protegerme, a mí y a mi bebé», reveló. Contagiarse de la gripe no tiene por qué perjudicar a la gestación del bebé, pero una infección a causa del virus podría provocar un parto prematuro. E, incluso, afectar al sistema respiratorio de la madre por ser aún más vulnerable.

Población diana

La vacunación contra la gripe está indicada en personas mayores de sesenta años, embarazadas, pacientes crónicos de seis años o más, convivientes de personas vulnerables, niños y niñas con edades comprendidas entre los seis meses y los seis años y profesionales esenciales para la comunidad. Este último grupo destacó especialmente porque lo más llamativo de la sala fue la variedad de uniformes: policías locales y nacionales, guardias civiles y bomberos.

Florencio López es oficial jefe del Consorcio de Bomberos de Tenerife y acude todos los años a vacunarse de la gripe, y en este caso también del covid-19. Pues la campaña también recoge este tipo de vacunación. Ambas vacunas pueden administrarse de forma conjunta si están indicadas, respetando un intervalo mínimo de tres meses desde la última dosis o infección confirmada por covid-19.

No obstante, se recomienda durante todo el año a los colectivos más vulnerables porque el virus no presenta una estacionalidad marcada. Se entiende por población diana del covid-19 a niños mayores de seis meses con inmunosupresión o enfermedades crónicas graves, personas mayores de setenta años, residentes en centros de mayores, discapacidad o instituciones cerradas, y embarazadas –especialmente en el último trimestre–. Además de personal sanitario y cuidadores, como medida de autoprotección.

Compromiso social

«Me parece que es importante para protegerse uno mismo del virus, pero sobre todo para resguardar a aquellas personas con algún riesgo especial», relató López. En este sentido, describió su cita como un «acto de solidaridad» para proteger a la sociedad. «En nuestro caso, como servicio esencial, esta acción adquiere especial importancia porque desconocemos a qué perfil atenderemos en emergencias. Es una manera de protegernos todos y evitar que el sistema sanitario colapse como cuando la pandemia», apuntó.

Es una opinión compartida por la coordinadora de vacunas de la Gerencia de Atención Primaria, Rocío Caballero, que, como sanitaria, también se vacunó. «La idea es que uno mismo se proteja, pero también a su alrededor y, sobre todo, ayudar a frenar o al menos disminuir esa transmisión del virus», explicó. De ahí la importancia de acudir a esta cita y respaldar la campaña.