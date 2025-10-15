La nueva Selectividad 2026 será más práctica y homogénea en toda España

Con el objetivo de unificar criterios y promover una evaluación más equitativa, práctica y adaptada a las competencias actuales, las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026 experimentarán una profunda transformación. Así lo recoge el documento consensuado por la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) y aprobado por su Comisión de Asuntos Estudiantiles.

El texto, elaborado con la participación de más de 570 especialistas pertenecientes a las Comisiones Estatales de Materia y representantes de los 17 distritos universitarios, marca un antes y un después en la configuración de los exámenes de acceso al sistema universitario español.

Uno de los principales cambios es el enfoque competencial. En 32 de las 34 materias evaluadas, se establece un porcentaje mínimo de preguntas que deben exigir la aplicación de conocimientos en lugar de su simple memorización. Por ejemplo:

Lengua Castellana y Literatura II : mínimo del 70 % de preguntas competenciales.

: mínimo del de preguntas competenciales. Filosofía : también con un 70 % mínimo de orientación práctica.

: también con de orientación práctica. Historia del Arte : entre el 80 % y el 100 % del examen debe tener un enfoque práctico.

: entre el del examen debe tener un enfoque práctico. Historia de España : mínimo del 50 % , pudiendo llegar al 100 % .

: mínimo del , pudiendo llegar al . Matemáticas Aplicadas y Geografía: al menos el 50 % de competencialidad.

Con esta reforma se pretende evaluar la capacidad del alumnado para relacionar conceptos, resolver problemas reales y redactar respuestas coherentes, dejando atrás el enfoque exclusivamente memorístico que caracterizaba a muchas materias.

¿Qué cambia en los criterios de corrección?

Otro de los aspectos más significativos es la modificación de los criterios de penalización ortográfica. La corrección gramatical, ortográfica y de cohesión textual seguirá siendo relevante, pero de forma diferenciada por asignaturas. Estas son algunas claves:

En Matemáticas II, Matemáticas Aplicadas, Dibujo Artístico, Dibujo Técnico II o Empresa y Diseño de Modelos de Negocio , las faltas de ortografía no penalizarán .

, . Física : la presentación, coherencia y corrección del lenguaje supondrán al menos el 10 % de la nota de cada pregunta o tarea.

: la presentación, coherencia y corrección del lenguaje supondrán al menos el de la nota de cada pregunta o tarea. Historia de España, Geografía, Latín, Música, Diseño, Biología, Tecnología e Ingeniería e Historia del Arte : la penalización por faltas no podrá superar 1 punto .

: la penalización por faltas . Griego : se empezará a penalizar a partir de la segunda falta , con 0,1 puntos por error.

: se empezará a penalizar a partir de la , con por error. Lengua Castellana y Literatura II y lenguas cooficiales: la penalización podrá alcanzar hasta los 2 puntos.

Este enfoque busca equilibrar la importancia de la competencia lingüística sin que sea desproporcionada en materias donde no es el eje central.

03/06/2025 Alumnos durante el primer examen de la PAU 2025, en la Facultad de Químicas, durante la primera jornada de selectividad en Madrid, a 3 de junio de 2025, en Madrid (España). Unos 40.000 estudiantes madrileños se presentan a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), que se celebran del 3 al 6 de junio en convocatoria ordinaria y del 1 al 3 de julio en la extraordinaria. Este año han realizado cambios como la elección de preguntas en los exámenes, al menos un 25% serán de tipo competencial y práctico, y las faltas de ortografía pueden restar hasta un 10% de la nota. Los exámenes se reparten en los campus de las seis universidades públicas de Madrid. SOCIEDAD Carlos Luján - Europa Press / Carlos Luján - Europa Press / Europa Press

Optatividad dentro del examen: solo un modelo por asignatura

En 2026 se mantendrá la estructura de un único modelo de examen por materia, eliminando versiones alternativas. Sin embargo, la optatividad estará presente dentro del examen, lo que permitirá al alumnado elegir entre diferentes preguntas o bloques de contenido:

Matemáticas II : dos preguntas a elegir entre bloques.

: dos preguntas a elegir entre bloques. Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales : al menos 40 % de preguntas optativas.

: al menos de preguntas optativas. Geografía : máximo de 50 % de optatividad.

: máximo de de optatividad. Latín II: entre el 15 % y el 20 % de preguntas opcionales.

Esta medida también pretende garantizar una evaluación más justa y común para todo el territorio español.

El documento de 173 páginas elaborado por las Comisiones Estatales de Materia establece una estructura común para todos los exámenes de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026, que deberán respetar las comunidades autónomas en su adaptación. Esta guía general define tanto la organización de las pruebas como los criterios de corrección, el nivel de optatividad y el porcentaje de preguntas con carácter competencial, además de incluir modelos orientativos que servirán de referencia para su aplicación práctica. La duración de los exámenes se mantiene en 90 minutos por materia, y las comunidades tendrán margen para adaptarse a estas orientaciones, siempre dentro del marco común establecido.

En este proceso, algunas regiones ya han comenzado a avanzar. Es el caso de la Comunidad de Madrid, cuya Comisión Organizadora de la PAU ha aprobado sus modelos de examen para 2026 e introducido modificaciones en los criterios de corrección. Uno de los cambios más destacados es el uso de múltiplos de 0,1 en lugar de 0,25 en la valoración de las respuestas, con el objetivo de ofrecer una calificación más precisa y ajustada a la realidad de cada ejercicio.

Estudiantes repasan antes de entrar al primer examen de Selectividad en la Universidad de Sevilla / Rocío Soler Coll

Además de homogeneizar el formato de examen, la propuesta también introduce cambios en el tipo de preguntas que se incluirán. Estas podrán ser cerradas, semiconstruidas o abiertas, y estarán diseñadas como tareas que obligan al alumnado a aplicar conocimientos, analizar información o resolver situaciones. De este modo, se refuerza el enfoque por competencias clave que impulsa el currículo de Bachillerato tras la entrada en vigor de la LOMLOE, y se apuesta por una evaluación que prioriza el razonamiento, la coherencia argumentativa y la capacidad crítica.

El rediseño de la selectividad responde a un proceso de consenso amplio, fruto del trabajo conjunto entre profesorado universitario y de educación secundaria. Ambos colectivos han colaborado activamente en la redacción del documento, que da continuidad al acuerdo de mínimos alcanzado en Bilbao en septiembre de 2024 y que sentó las bases para garantizar mayor equidad y objetividad en el acceso a la universidad, sin renunciar a las particularidades del sistema educativo de cada comunidad autónoma.

Esta evolución hacia una evaluación más justa y adaptada a los retos educativos actuales pretende beneficiar directamente al alumnado. La inclusión de criterios de corrección ajustados al tipo de materia, la eliminación de penalizaciones desproporcionadas por faltas de ortografía en disciplinas técnicas y la promoción de preguntas prácticas aseguran que los exámenes midan de forma más realista las competencias adquiridas por los estudiantes a lo largo de su formación. Así, se avanza hacia un modelo más coherente, transparente y comprensible, tanto para los examinados como para quienes preparan y corrigen las pruebas.