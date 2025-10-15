Nena del Rosario: «El sistema público necesita inversión en salud mental»

Desde hoy hasta este domingo se celebra la I Feria de Bienestar Psicológico Mentalis 2025. ¿Cómo surge esta idea?

Surge de entender la importancia que tiene el bienestar psicológico en nuestra vida cotidiana, de acercar la psicología a la población, de que se tome conciencia de que todos en algún momento podemos necesitar un profesional de la psicología, de promover el acceso, ya que muchas personas no tienen la información suficiente. Se busca concienciar a la población de lo importante que es ser atendidos por profesionales acreditados, de evitar el intrusismo profesional. Es un formato que facilita que la información llegue a un mayor número de personas, cada día hay charlas y talleres de los diferentes ámbitos de la psicología.

¿Por qué es necesario sacar a la calle la salud mental?

Es una forma de normalizar y visibilizar la salud mental, que durante mucho tiempo ha sido un tabú. El padecer un trastorno significaba entrar en el ostracismo. Es importante desestigmatizar, decir en voz alta que padecer un trastorno mental no significa nada más que ir a un profesional e intentar buscar solución a ello. Es un acto de salud pública. La pandemia por Covid-19 nos hizo reflexionar sobre lo importante de nuestra parte psicológica y emocional, entender que somos una unidad integral compuesta por nuestra parte física y psicológica, sin olvidar la parte social. Quiero destacar la importancia que tiene la comunidad en la salud mental, rescatar la comunidad como soporte, apoyo y red para sostenernos todos. Lo humano, la humanidad no la podemos perder de vista.

Actualmente se habla mucho de salud mental, ¿cree que el exceso de información -o desinformación- es tan perjudicial como la falta de esta?

Hoy hay acceso a mucha información en las redes sociales, en artículos, libros, vídeos. Y ese exceso de información está produciendo desinformación, al no estar contextualizada. La salud mental no es una banalidad, no es una moda o tendencia. Hay que tener responsabilidad y hablar con fundamento. Mucha no tiene supervisión profesional, se simplifican problemas complejos, y muchas personas validan y asumen esas pautas. Eso es un error por lo perjudicial que es. Muchas personas instagramer hacen uso de información que no es verídica. Así como con otros problemas relacionados con la salud, hay que recurrir a profesionales que tienen los conocimientos adecuados y que contextualizan la problemática según la persona.

En esta feria encontraremos diferentes perfiles profesionales, desde la psicología sanitaria, pasando por la educativa o la deportiva. ¿Considera que las otras áreas de esta ciencia se están viendo eclipsadas por la psicología sanitaria?

Sí, en general se conoce la psicología principalmente por la rama sanitaria, y esta disciplina es muy amplia.

¿Por qué es importante saber el papel que juega cada área dentro de la psicología?

Cada rama de la psicología tiene su objetivo determinado que nos permite entender y comprender al ser humano. La psicología educativa profundiza en el aprendizaje y en los métodos educativos más adecuados para que los y las estudiantes puedan desarrollar sus habilidades cognitivas. La organizacional es la rama que se encarga del estudio del comportamiento de los individuos y grupos que pertenecen a una organización, de cómo son sus relaciones entre sí y la influencia del contexto organizacional. El objetivo principal de la psicología del deporte es configurar técnicas que permitan al atleta alcanzar un rendimiento deportivo y psicológico óptimo.

¿Y la psicología de la intervención social qué papel juega?

Los objetivos fundamentales de la psicología de la intervención social consisten en reducir o prevenir situaciones de riesgo social y personal, mediante la intervención en la solución de problemas concretos que afectan a individuos, grupos o comunidades, o mediante la promoción de una mayor calidad de vida.

Además de charlas y talleres habrá un espacio para las librerías. ¿Piensa que la literatura es sanadora?

La literatura es sanadora, te transporta a través de la imaginación a otros mundos, a otras situaciones, a otras vivencias con lo que te ayuda a desarrollar la empatía, estimula la creatividad, experimentas diversas emociones en unas líneas. Te ayuda a expandir tu pensamiento crítico y reflexivo, a darte cuenta de que todas las personas podemos tener puntos de vista diferentes y esa es la gran riqueza de la que aprendes. Es una herramienta muy potente para poder estar presente en el aquí y ahora, principalmente en estos tiempos caracterizados por la inmediatez.

El domingo, a las 10.00 horas, se representará la obra de teatro Sin ataduras, una denuncia a las negligencias de la salud mental en España. ¿Qué cree que falla en este sistema?

Durante mucho tiempo se ha vulnerado el derecho de las personas con trastorno mental. Así como el reconocimiento de estas personas, su dignidad humana, su comprensión, las dificultades en la integración social y laboral. El sistema necesita una inversión seria.

¿Qué se podría hacer para mejorarlo?

El sistema está colapsado. Mejoraría con buenas dotaciones de los profesionales que se necesiten, profesionales de la psicología. No todas las personas pueden acceder a lo privado por su elevado coste, lo público debe sostener esta demanda con planes de políticas públicas donde se haga más hincapié en planes preventivos, de salud mental comunitaria, de educación emocional, de participación real de personas con enfermedad mental, campañas de sensibilización para la desestigmatización de esta. Ofrecer más programas de acompañamiento, educación o descanso para sus cuidadores.

Otra de las actividades es Construyendo salud comunitaria con las personas mayores donde la música será la protagonista. ¿Son los mayores los grandes olvidados en salud mental?

España es un país con población muy envejecida. La nueva longevidad se entiende como una forma diferente de vivir esta etapa de la vida. Por ejemplo, la discriminación por razón de edad en este grupo influye de manera negativa en la salud mental, en el aislamiento y la soledad no deseada, en la depresión, incluso influye en la esperanza de vida.

¿Cómo cree que evolucionará la salud mental y la sociedad en los próximos diez años? ¿Vamos por buen camino?

No soy capaz de predecir lo que pasará en diez años, pero siguiendo las tendencias actuales, el uso de las tecnologías y de la IA, me parece que van a estar presente. Se ha tomado en consideración la salud mental, el bienestar psicológico, el autocuidado que debemos tener no solamente en nuestra parte física o biológica sino también en la salud mental y aunque los recursos existentes no son los suficientes ni los necesarios, creo que vamos por buen camino.