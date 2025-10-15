GÉISER cumple 10 años impulsando la innovación y el liderazgo sostenible en Canarias

Foro GÉISER, espacio de referencia para la innovación y el liderazgo con propósito en Canarias, celebra este año su décima edición consolidándose como un encuentro clave para las empresas, instituciones y profesionales de las islas.

Desde su nacimiento en 2015, GÉISER ha acercado a Canarias tendencias y voces internacionales que han transformado la forma de entender el liderazgo, la sostenibilidad y la tecnología, contribuyendo al desarrollo de un tejido empresarial más consciente, innovador y conectado al futuro.

El próximo 7 de noviembre, el Auditorio de Tenerife será escenario de una edición especial bajo el lema “Filosofía de la Acción. Nuevos Retos”, que invita a las organizaciones a pasar de la inspiración a la implementación real de estrategias sostenibles y tecnológicamente responsables.

El programa contará con conferencias magistrales de líderes globales como ‘Potencial y poder de la tecnología’, a cargo de Noelia González, divulgadora y promotora de una inteligencia artificial accesible y ética desde la Universidad Europea; o ‘La fuerza del liderazgo consciente’ de Pilar Llácer, experta en gestión del talento y transformación digital.

A estas ponencias se sumarán mesas redondas en las temáticas de los tres bloques: "Talento, cultura y propósito", "Inteligencia Artificial, creando el futuro" y "Sostenibilidad e Innovación Azul" con referentes locales, nacionales e internacionales como Conchita Díaz, de Google; Amanda del Río, Presidenta de la Fundación Global Nature; Ramón López de Mantaras, Fundador y Director en Artificial Intelligence Research Institute; David Padrón Profesor del Departamento de Economía Aplicada de la ULL y Vicepresidente Segundo de REDS - SDSN Spain; o Kay González, doctor en Psicología Lingüística en la Universidad Chicago, que estarán moderadas por Daniel Truran, Director general en ebbf y Founding team en B Lab Europa y España. Se complementan con cinco formaciones especializadas que ayudarán a empresas y profesionales a integrar la sostenibilidad, la innovación azul y la inteligencia artificial en sus estrategias de futuro.

Compromiso con Canarias: educación y sostenibilidad

En su décimo aniversario, GÉISER reafirma su compromiso con el territorio apoyando el proyecto “Crecer con raíces”, que impulsa la creación de Aulas Vivas: viveros escolares que funcionan como refugios climáticos y fomentan la educación ambiental desde edades tempranas. Con esta iniciativa, el foro apuesta por sembrar futuro sostenible en los centros educativos de las islas, combinando innovación social, acción climática y participación comunitaria.

“GÉISER nació con la intención de traer nuevas ideas a Canarias y hoy, diez años después, sigue siendo un espacio donde la inspiración se convierte en acción real para nuestro territorio”, señala Pablo Marrero, cofundador de Foro Géiser y socio-director de BIPLAZA.

Organizado por Biplaza, Foro Géiser se realiza gracias al patrocinio de Turismo de Islas Canarias, Gobierno de Canarias, Flecher.co, Mínima, Cronotropovial, Zaguán, Economía Tic, Mayi Juárez y Ayuntamiento de La Laguna, con la colaboración de Plaza Grande Eventos, Carlos Guanche Photo, La Impopular, LCB Studio, Asinca, Excelencia Turística de Canarias, EF Canarias, Kaudal y AJE Canarias.

Inscripciones abiertas

Las inscripciones ya están disponibles en forogeiser.org .

Sobre Foro GÉISER

El Foro GÉISER nació en 2015 con el propósito de acercar a Canarias las ideas y tendencias que marcan el futuro empresarial y social. A lo largo de una década, ha reunido a expertos internacionales y locales para inspirar un liderazgo humanista, innovador y sostenible capaz de generar impacto real en el territorio.

Impulsado por BIPLAZA, consultoría y asesoría de empresas desde Canarias, GÉISER es un foro sin ánimo de lucro que cada año ofrece formación de primer nivel y promueve la creación de sinergias entre líderes empresariales y sociales a nivel nacional. Su objetivo es aportar valor, impulsar la innovación, la transformación y la integración de criterios ESG como respuesta de las organizaciones —presentes y futuras— a los grandes retos globales.