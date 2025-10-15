Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigación

Detenido en Madrid por grabar desnudas en su casa y en un vestuario a sus hijas menores y sus amigas

El hombre poseía más de 6.000 archivos de pornografía infantil, algunos de los cuales captados por él mismo con una cámara oculta instalada en su domicilio

Agente de la Policía Nacional

Agente de la Policía Nacional / POLICÍA NACIONAL

EFE

Madrid

La Policía Nacional ha detenido en una localidad madrileña a un hombre que poseía más de 6.000 archivos de pornografía infantil, algunos de los cuales captados por él mismo con una cámara oculta instalada en su domicilio y en el vestuario de un polideportivo público para grabar desnudas a sus propias hijas y sus amigas, todas menores de corta edad.

Se trata de la segunda vez que este individuo, de nacionalidad española y 50 años, es detenido. En ambas ocasiones la autoridad judicial ha decretado su puesta en libertad, según indican a EFE fuentes policiales.

El hombre fue arrestado la primera vez en junio de 2024 tras detectar la Policía Nacional a un usuario que desde una localidad del noroeste de la Comunidad de Madrid descargaba y compartía archivos de pornografía infantil a través de un programa de intercambio de archivos por internet.

Avanzadas las investigaciones, los agentes procedieron a la entrada y registro del domicilio del varón en junio de 2024. El detenido disponía de diversos archivos en su ordenador portátil que mostraban a menores de corta edad en conductas de carácter sexual.

Durante el dispositivo se hallaron grabaciones de cámaras ocultas, instaladas por el propio autor en el baño de la vivienda y en el dormitorio de sus hijas, ambas menores de corta edad, en las que perseguía recoger imágenes tanto de sus hijas desnudas como de las amigas de las menores que visitaban la vivienda.

El análisis más detallado de estos 6.000 archivos desembocó el pasado 30 de septiembre en su segunda detención, al acreditar e identificar los investigadores otras 13 víctimas, ya que los agentes descubrieron cómo el hombre, sirviéndose de una de sus hijas, grabó en el interior de los vestuarios infantiles de un polideportivo público cuando las niñas se cambiaban para hacer natación.

El arrestado pasó a disposición judicial como presunto autor de un delito de prostitución y corrupción de menores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Susana vive atrapada en su casa de El Toscal desde hace cinco años
  2. Sustituir el monumento a Franco por una estatua de Batman: arranca la nueva edición de los Presupuestos Participativos de Santa Cruz de Tenerife
  3. El mejor equipo del fútbol regional canario
  4. Santa Cruz de Tenerife interviene en siete puntos negros de la ciudad para mejorar la seguridad en cruces y paso de peatones
  5. No hay piscina para tanta gente: Santa Cruz abrirá un nuevo espacio deportivo de uso público ante la elevada demanda
  6. ¿Cuántos equipos ascendieron de Primera RFEF tras comenzar con un '19 de 21'?
  7. Carne sin refrigerar, un conductor sin licencia y un restaurante sin seguro: así fue la sorprendente intervención de la Policía Local en Santa Cruz
  8. Tenerife adopta el modelo británico de movilidad en guagua

El BOE publica 90 nuevas convocatorias de oposiciones con más de 1.400 plazas disponibles en toda España

El BOE publica 90 nuevas convocatorias de oposiciones con más de 1.400 plazas disponibles en toda España

Beatriz Barrera Vera, primera presidenta del Real Casino de Tenerife en 185 años

Beatriz Barrera Vera, primera presidenta del Real Casino de Tenerife en 185 años

Detenidas tres personas en Tenerife por su participación en doce robos con fuerza

Detenidas tres personas en Tenerife por su participación en doce robos con fuerza

Robos grabados por las cámaras de seguridad en distintos establecimientos de Tenerife

Robos grabados por las cámaras de seguridad en distintos establecimientos de Tenerife

Jeremy Jorge solo piensa en seguir en el CD Tenerife: el estímulo para no rendirse

Jeremy Jorge solo piensa en seguir en el CD Tenerife: el estímulo para no rendirse

Vuelve Exposaldo a Santa Cruz de Tenerife: la feria de las ofertas se celebrará entre el 5 y el 9 de noviembre

Vuelve Exposaldo a Santa Cruz de Tenerife: la feria de las ofertas se celebrará entre el 5 y el 9 de noviembre

Detenido en Madrid por grabar desnudas en su casa y en un vestuario a sus hijas menores y sus amigas

Detenido en Madrid por grabar desnudas en su casa y en un vestuario a sus hijas menores y sus amigas

Aitana traerá su 'Cuarzo Azul World Tour' a Canarias en el Granca Live Fest 2026

Aitana traerá su 'Cuarzo Azul World Tour' a Canarias en el Granca Live Fest 2026
Tracking Pixel Contents