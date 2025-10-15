La Aemet avisa: llega el primer cambio de tiempo del otoño a Canarias por una doble borrasca en el Atlántico

El otoño comienza a hacerse notar en Canarias. Tras varias semanas de cielos despejados y temperaturas suaves, el Archipiélago se prepara para el primer episodio de lluvias de la temporada, según avanza la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

A partir del jueves, una borrasca polar, en su desplazamiento hacia el sur, podría interactuar con otra subtropical procedente de latitudes más bajas, dando lugar a un frente inestable que afectará a todas las islas.

Lluvias en La Orotava. / María Pisaca

Una fusión de borrascas que traerá humedad y nubosidad

La Aemet explica que esta combinación de masas de aire tan diferentes —una fría y otra cálida y húmeda— suele generar nubosidad abundante, lluvias débiles o moderadas y viento variable, especialmente en las islas de mayor relieve.

Desde este martes, los cielos ya presentan intervalos de nubes altas y bajas, con posibles precipitaciones aisladas durante la tarde, sobre todo en zonas de interior y medianías de Tenerife, La Palma, La Gomera y Gran Canaria.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, aunque se espera un ligero descenso de las mínimas en las islas orientales. En Valverde (El Hierro), por ejemplo, el termómetro oscilará entre 16 y 17 grados, mientras que en Santa Cruz de Tenerife o Las Palmas de Gran Canaria las máximas rondarán los 25 ºC.

Un frente que recorrerá todo el Archipiélago

Los modelos meteorológicos apuntan a que las lluvias podrían extenderse progresivamente entre el jueves y el fin de semana, afectando a Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro.

Las islas occidentales serían las primeras en notar el cambio, con chubascos ocasionales y posibilidad de tormentas locales, mientras que Lanzarote y Fuerteventura experimentarían intervalos nubosos y lluvias más débiles o intermitentes.

En algunos puntos de las islas centrales, como el norte de Tenerife o el interior de Gran Canaria, se podrían registrar acumulados de lluvia más significativos, según las primeras estimaciones de la Aemet.

Fin de semana más fresco y húmedo

Todo indica que este episodio abrirá la puerta a una situación más otoñal, con temperaturas más suaves, humedad alta y nubosidad persistente.

La Aemet continuará actualizando sus avisos a medida que se acerque el frente, sin descartar la activación de avisos por lluvias si se confirma el refuerzo del sistema.

Por ahora, el organismo meteorológico recomienda precaución en carretera, evitar actividades al aire libre en zonas de riesgo y prepararse para un cambio de tiempo que podría marcar el inicio de la temporada de lluvias en Canarias.

Un respiro para el campo y la naturaleza

A pesar de las posibles incomodidades, la llegada de estas lluvias será bien recibida por el sector agrícola y los entornos naturales del Archipiélago, especialmente en zonas afectadas por la sequedad del verano.

El episodio servirá también para refrescar el ambiente, limpiar la atmósfera de calima residual y rellenar los acuíferos y embalses, especialmente en las islas más verdes como La Palma, La Gomera y El Hierro.

Resumen de previsión por islas