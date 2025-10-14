Sergio Siverio, profesor de la ULL y activista en Diversas: "Con la derecha las personas trans retrocederían veinte años"

El profesor de la Universidad de La Laguna (ULL) y activista de la asociación Diversas, Sergio Siverio, ha logrado la máxima calificación (sobresaliente cum laude y mención de doctorado internacional) en su tesis Los fundamentos constitucionales de la autodeterminación del género de las personas trans, la primera publicación que aborda esta temática desde el ámbito constitucional. Con la obra, el autor aborda un asunto de máxima actualidad jurídica y política sobre el que se encuentran pendientes de resolución varios recursos en el Tribunal Constitucional, tanto respecto a la norma estatal, como a leyes autonómicas como la de Canarias. Los resultados de este trabajo se han condensado en un libro, que se ha publicado en acceso abierto

¿La autodeterminación del género es compatible con la Constitución?

Sin duda, sí. Después de la investigación que he realizado para mi tesis doctoral, he comprobado que encaja a la perfección con los principios y valores constitucionales que la carta magna reconoce. Es compatible con el libre desarrollo de la personalidad, con el fundamento del orden político y de la paz social y también con el derecho a la igualdad y a la no discriminación.

Entonces, ¿por qué partidos como PP y Vox defienden lo contrario?

Están en su legítimo derecho de recurrir la norma. Para ello han alegado, por un lado, que la autodeterminación vulnera los derechos de las mujeres porque abre la puerta a fraudes y podría utilizarse para eludir ciertas leyes y, por otro, que perjudicaría a la seguridad jurídica. Además han defendido que las personas menores no deberían poder establecer su propia entidad sin autorización judicial hasta los 18 años. Para mí son posiciones contradictorias que carecen de fundamento. Con la tesis llegamos a la conclusión de que los avances logrados enganchan a la perfección con los principios y valores de la ley fundamental, aunque el Tribunal siempre tiene la última palabra.

Varias encuestas señalan que una cuarta parte de la juventud votará a la derecha autoritaria, ¿qué supondría esto para los derechos del colectivo?

El reconocimiento constitucional no impediría que determinadas fuerzas políticas modificaran o derogaran las leyes, en caso de lograr la mayoría parlamentaria requerida. Si PP y Vox cumplieran lo que han prometido, podríamos volver al régimen que teníamos en 2007, cuando se exigía un diagnóstico y un tratamiento médico obligatorio para reconocer la identidad de género. Sería un claro retroceso legislativo, tanto para el propio país como para las personas trans, que perderían los derechos conquistados en los últimos años.

¿Qué reconocimientos corren mayor peligro?

El más inestable es el derecho a la autodeterminación de género, que permite a las personas trans identificarse como tal sin que se les exija un informe. En comunidades como Madrid y Valencia ya lo han perdido y ahora se les obliga a contar con dos años de tratamiento hormonal, un trago por el que muchas personas no quieren pasar.

¿Qué impacto ha tenido la aprobación de la ley estatal de 2023 para las personas trans?

Con esta norma, las personas trans han logrado que su identidad no sea definida por ningún tercero, han dejado de depender de médicos, de psiquiatras o de encargados del registro civil. Ya no son tratadas como enfermas. Para los menores también ha supuesto que cuenten con un sistema de reconocimiento por franjas de edad: de los 12 a los 14 con autorización judicial, de los 14 a los 16 con asistencia de representantes y de los 16 en adelante de manera libre.

¿Considera que se han dejado algo en el tintero?

Sí, la ley es mejorable en varios aspectos. Apenas cuenta con mecanismos para detectar posibles fraudes y también ha dejado fuera a una parte del colectivo: las personas que no se identifican ni como hombres ni como mujeres, sino como no binarias. Estas aún no tienen ningún reconocimiento legal, una cuestión que debería ser objeto de mejora y que otros países, como Irlanda, ya han incorporado.

Este último aspecto sí se contempla en la legislación canaria

Exacto. La ley canaria trans e intersex, aprobada por unanimidad en 2021, reconoce el derecho de las personas a identificarse como no binarias. Sin embargo, cuatro años después de su entrada en vigor, la situación aún sigue siendo de incertidumbre. Nos hemos visto muy condicionados por el hecho de que no se haya incluido en la norma estatal. Por ejemplo, la Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado al Ejecutivo regional por haber incorporado en sus documentos la tercera casilla, algo que no estaría pasando si el Estado hubiera actuado primero. Lo que queremos es que se incluya en todos los formularios, como recoge el artículo 7, porque los últimos años han sido más bien un tira y afloja.

El Archipiélago fue pionero en el ámbito legislativo, adelantándose incluso al Gobierno central. ¿Cómo marcha esta ley tras cuatro años en vigor?

Lo cierto es que muchas de las medidas recogidas en la norma apenas han salido del papel. Canarias no ha aprobado aún los reglamentos de la ley y tampoco ha actualizado el protocolo sanitario ni el educativo. No ha cumplido con los compromisos recogidos en la ley porque no son una prioridad para el Gobierno. La sentencia que emita el Constitucional servirá de impulso definitivo también para el Archipiélago.

Muchos aspectos de su tesis los aborda a través del Derecho Comparado, ¿a qué países deberíamos mirar más?

España se sitúa a la vanguardia junto con otros 15 países, como Portugal y Argentina, que también han aprobado legislaciones de autodeterminación. Sin embargo, su posición no está consolidada porque si entra a gobernar la derecha puede haber un retroceso importante. Yo me fijaría sobre todo en Bélgica, que reconoce el tercer género y que además ha establecido mecanismos reales y efectivos para luchar contra el fraude, todo sin recortar los derechos del colectivo.

Y en lo personal, ¿cómo recibe el reconocimiento que ha tenido su tesis?

Estoy muy feliz de haber logrado la máxima calificación, además con un tribunal de excepción en el que participaron tres personas de reconocido prestigio en este ámbito del Derecho. Esta publicación es la primera que se hace desde la perspectiva constitucional, así que para mí ha sido todo un lujo. Todos los méritos que pueda obtener con la tesis están dedicados a las personas trans y a todo el colectivo. De hecho, decidí publicar el libro en abierto, que no suele ser lo habitual, para que toda la ciudadanía pueda acceder a la ciencia y a la investigación porque yo he podido estudiar gracias a unos servicios públicos y soy profesor en una universidad pública.