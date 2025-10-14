El mejor premio, una buena cena

Lo mejor de la hostelería y la gastronomía de Canarias se dio cita anoche en Puerto de la Cruz y, para celebrarlo, nada mejor que acompañarlo de una cena a la altura de la velada. El Hotel Botánico & The Oriental Spa Garden realizó un despliegue sin precedentes de buena comida, con una propuesta que acompañó a la gala presentada por Wendy López y Pedro Machín y que no dejó que los invitados se aburrieran ni un solo minuto.

La tarde noche de este lunes en el establecimiento hotelero de Puerto de la Cruz dio comienzo alrededor de las 19:00 horas, cuando los primeros invitados comenzaron a llegar a este emplazamiento, que vistió sus mejores galas para recibir a algo más de 400 personas de todos los rincones de Canarias. La amistad y las relaciones profesionales se entrelazaron en estos primeros momentos en el hall del hotel portuense.

Tras la llegada al lujoso lugar, preparado al detalle para la ocasión, los varios centenares de invitados accedieron al frondoso jardín para disfrutar de una copa de cava de bienvenida y poder posar de este modo en el photocall, por donde no solo pasearon hosteleros de Canarias, sino también representantes de los más variados sectores de la sociedad canaria.

Gala de los Culinary Hotel Awards, de Prensa Ibérica / María Pisaca

Atún rojo, jamón ibérico, salmón ahumado, higos con queso ahumado, almogrote y foie dieron la bienvenida a los invitados cuando se sentaron a la mesa y daba comienzo la gala con la entrega de la primera tanda de premios. Fue entonces cuando dio comienzo la gala, sobre las ocho y cuarto de la noche.

Ni tan siquiera el marqués Alonso de Nava y Grimón quiso perderse esta cita. «Mis antojos fueron las plantas y por eso fundé el Jardín Botánico», afirmó el ilustre lagunero. «En esta tierra de eterna primavera, basta con clavar un palo en la tierra y a los tres meses ya da sombra», celebró el marqués, quien se negó a plantar viñas y, por el contrario, apostó por jardines repletos de flores y frutas porque «el alma se llena más cuando, además de contemplarlas, se puede saborear esos vegetales». Fue así cómo fundó el Jardín de Aclimatación, relató el propio Nava y Grimón, interpretado por uno de los actores de la compañía tinerfeña Burka Teatro.

La canción de Los Mismos, El hombre del tiempo, se pudo escuchar en el jardín del hotel, que se llenó con los versos Tenerife tiene seguro de Sol. Minutos después salió al escenario el mundialmente conocido Michael Jackson –quien tiene una suite en el hotel que lleva su nombre– y concedió una entrevista a Jorge Galván, presentador de Enralados, quien le confesó que ha abierto un guachinche que, aunque en un principio iba a llamarse Neverland, como su rancho, ha terminado siendo conocido como Casa Michael.

Con la entrega de estos 16 galardones, los Culinary Hotel Awards quedaron ayer inaugurados y se convertirán así, sin duda, en la cita ineludible de la gastronomía hotelera en Canarias.