La impresionante imagen del IAC que muestra lo que el ojo humano nunca había visto

Un equipo del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha obtenido las imágenes en luz visible más profundas jamás tomadas de Malin 2, una de las galaxias espirales más grandes y tenues del Universo. Gracias a esta observación pionera, los científicos han identificado estructuras hasta ahora invisibles, lo que ofrece nuevas pistas sobre la formación y evolución de este tipo de galaxias.

El hallazgo ha sido posible gracias al Two-meter Twin Telescope (TTT), un avanzado telescopio robótico ubicado en el Observatorio del Teide, en Tenerife, operado por la empresa canaria Light Bridges. Las imágenes han revelado emisiones estelares difusas y una estructura alargada en forma de espiral, lo que sugiere que Malin 2 pudo haber experimentado interacciones con otras galaxias en el pasado.

“Es como descubrir una historia oculta escrita en la tenue luz de las afueras de la galaxia”, explica Junais, investigador del IAC y autor principal del estudio, en referencia a los resultados obtenidos dentro del proyecto europeo ExGal-Twin.

Una posible galaxia satélite

Entre los nuevos hallazgos destaca también la identificación de una posible galaxia enana ultradifusa (UDG) situada a unos 400.000 años luz de Malin 2. De confirmarse, sería el primer satélite UDG conocido de esta galaxia.

Estas observaciones suponen un paso importante para comprender mejor las interacciones gravitatorias entre galaxias y los llamados procesos de marea, fenómenos que podrían tener un papel mucho más relevante de lo que se creía en la formación de galaxias de bajo brillo superficial.

Una nueva ventana al Universo

El estudio ha demostrado que incluso las galaxias más tranquilas y aparentemente aisladas pueden tener un pasado turbulento. El brazo espiral tenue y las estructuras estelares difusas observadas coinciden con la distribución del gas en la galaxia, lo que refuerza la hipótesis de un complejo pasado dinámico.

Los investigadores del IAC planean realizar nuevas observaciones de seguimiento para analizar con más detalle el contenido de gas y su movimiento, y así confirmar el origen de las estructuras detectadas. Además, pretenden estudiar otras galaxias gigantes de bajo brillo superficial para determinar si las características descubiertas en Malin 2 son comunes o si se trata de un caso excepcional.

“Al ampliar los límites de lo que podemos ver, abrimos una nueva ventana a los procesos que dan forma a galaxias tan enormes a lo largo de miles de millones de años”, concluye Junais.