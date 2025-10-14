Huelga educativa en Canarias: servicios mínimos para el 15 de octubre de 2025

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias ha emitido las órdenes que establecen los servicios mínimos para el personal funcionario y laboral docente, así como para el personal de administración y servicios adscrito a este departamento, con motivo de la huelga convocada el 15 de octubre de 2025.

La primera, la Orden de 9 de octubre de 2025, responde a la convocatoria de huelga realizada por los sindicatos Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO) y la Confederación Sindical de la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras (UGT). Esta huelga contempla paros de dos horas por turno: de 2:00 a 4:00 en el turno de noche, de 10:00 a 12:00 en el turno de mañana y de 17:00 a 19:00 en el turno de tarde.

La segunda, la Orden de 10 de octubre de 2025, regula los servicios mínimos para la huelga convocada por el Sindicato de Comisiones Obreras de Base (co.bas), el Sindicato Único de Trabajadores Solidaridad Obrera, Alternativa Sindical de Clase (ASC) y la Confederación General del Trabajo (CGT), que se llevará a cabo durante toda la jornada, desde las 00:00 hasta las 23:59 horas.

Ambas órdenes, ya disponibles en la página web de la Consejería de Educación y que se publicarán en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), establecen los servicios mínimos que deberán garantizarse durante la jornada de huelga del 15 de octubre.

Servicios mínimos

En los institutos de educación secundaria (IES), centros integrados de formación profesional (CIFP), centros de educación obligatoria (CEO), centros de educación de personas adultas (CEPA), centros de educación a distancia (CEAD), institutos de formación profesional marítimo-pesquera (IFPMP) y escuelas de arte (EA), se deberá garantizar la presencia de un cargo directivo y un docente por cada nueve grupos, o por cada diez grupos en caso de huelga de veinticuatro horas.

En las escuelas oficiales de idiomas (EOI) y conservatorios de música, el servicio mínimo estará compuesto por un cargo directivo. Para los centros de educación infantil y primaria (CEIP), colectivos de escuelas rurales (CER) y aulas adscritas a otros centros, se exigirá un cargo directivo y un docente por cada seis grupos.

Finalmente, en las residencias escolares específicas se garantizará la presencia de un cargo directivo y el 25 % del personal docente, mientras que en los centros de educación especial (CEE) el mínimo será un cargo directivo y el 50 % del personal docente.