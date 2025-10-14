Candela Peña vuelve a El Hierro y se emociona al recordar su vínculo con la Isla: “Qué suerte poder volver a casa”

La actriz Candela Peña ha vuelto a El Hierro, una isla que considera “su casa”, y lo ha hecho con un mensaje cargado de emoción y gratitud. La intérprete, reconocida por su papel como la jueza Candela Montes en la serie 'Hierro', ha participado estos días como miembro del jurado en el festival Insularia, un encuentro cultural que reúne cortometrajes de diferentes islas del mundo.

En sus redes sociales, Peña escribió: “Qué suerte poder volver a casa, a mi isla, donde he vivido cosas tan tan importantes, tanto laborales como personales, vitales…”. La actriz repasó en el texto los momentos más significativos que ha vivido en El Hierro, desde los rodajes de la serie que la unieron a la isla hasta experiencias personales durante la pandemia.

Candela Peña en la HI-4, que permite ir hacia El Pinar o La Restinga / @candela_penya

Una relación marcada por el cariño y los recuerdos

La ganadora de tres premios Goya recordó cómo pasó la pandemia sola en una casa de la isla, donde incluso sufrió una lesión: “Me rompí los tendones del hombro derecho picando piña”, relató. También mencionó con cariño a las personas que conoció durante su estancia: “Hice amigos increíbles y para siempre”, escribió, nombrando a vecinos y amigos de La Restinga, Valverde o Timijiraque.

Peña destacó el valor humano del pueblo herreño y la calidez con la que siempre ha sido recibida. “Cada vez que la habito soy tan feliz”, afirmó en su publicación, acompañada de agradecimientos al festival Insularia y a los ayuntamientos de Valverde y Frontera por su acogida.

De ‘Hierro’ a jurado del festival Insularia

La actriz regresó esta vez a la isla en un contexto cultural, participando como jurado en la sección Panorama de cortos de diferentes islas del mundo, junto a profesionales de Reino Unido y Chile. “Ha sido absolutamente enriquecedor”, confesó Peña, quien valoró la oportunidad de conocer nuevas voces del cine internacional.

Con su regreso, Candela Peña reafirma su vínculo emocional con El Hierro, una isla que marcó su carrera y su vida personal. “Gracias a todos los que lo han hecho posible… las Carlas y los ayuntamientos del Valverde y Frontera. Gracias Insularia”, concluyó en su publicación.