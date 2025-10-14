Los canarios ya pueden pedir cita para vacunarse contra la gripe: grupos prioritarios y cómo solicitarla

Canarias se está preparando para dar el pistoletazo de salida a la tradicional campaña de la vacunación de la gripe. Este jueves, 16 de octubre, dará comienzo en todos los centros de salud del Archipiélago esta cita anual en el calendario sanitario que busca reducir los contagios de este virus así como evitar los ingresos hospitalarios graves entre la población más vulnerable.

La vacunación general se inicia tan solo una semana después de que el Gobierno de Canarias haya adelantado la vacunación a los grupos más vulnerables: niños y mayores institucionalizados. Los sanitarios ofrecerán, junto a esta vacuna, la del covid. Sin embargo, en este caso, solo se administrará a unos grupos concretos de población, dejando a un lado el carácter general que ha tenido en los últimos años.

¿Quiénes se pueden vacunar?

Este año el Gobierno de Canarias ha aumentado la cohorte de población diana susceptible de vacunarse. Es decir, a los perfiles tradicionales se añadirán los niños de 6 años y las personas que conviven con bebés menores de seis meses. Esto significa que las personas que se podrán vacunar este año serán:

Los mayores de 60 años

Niños entre 6 meses y 6 años

Embarazadas en cualquier trimestre y durante el pauperio (hasta los seis meses después del parto)

Personas con enfermedades crónicas: especialmente aquellos con problemas cardiacos, pulmonares o hematológicos

Personal sociosanitario y sanitario

Profesiones esenciales, como bomberos o policías

Personal de guarderías

Fumadores de cualquier edad

Convivientes con bebés

¿Cómo pedir cita?

Desde hoy ya se puede pedir cita en el centro de salud para recibir su vacuna. Quien lo desee podrá solicitar su cita con el centro de salud llamando al 012. También puede solicitar cita a través de la app, MiCitaPrevia. Los profesionales de los ambulatorios también realizarán búsqueda activa de personas que puedan beneficiarse de la vacuna. Por su parte, las farmacias se unirán a la campaña este año proporcionando información

Tipos de vacunas

La Consejería de Sanidad ha adquirido un total de 270.000 dosis de vacuna de la gripe para afrontar la campaña de este año. Aunque hay posibilidad de aumentar en número, este año la cifra supone una reducción de más del 8% con respecto al año anterior, cuando se adquirieron 295.000 dosis. En este sentido, Sanidad ofrecerá tres tipos de vacunas:

Una de alta carga: indicada para mayores de 70 años para una mayor proporción

Vacuna intranasal: indicada para niños entre 2 y 6 años en la campaña escolar. También se ofrece a menores de 15 años con factores de riesgo, como diabetes o cardiopatías

Vacuna general: se utilizará para el grueso de la población.

Situación epidemiológica de la gripe

A día de hoy, los contagios de gripe han empezado a aumentar en toda Canarias, aunque, tal y como explicó el responsable de Epidemiología del Gobierno de Canarias, Álvaro Torres, "aún se encuentran bastante lejos del umbral epidémico". Como explicó, la curva epidémica se encuentra "en el mismo punto que lo hacía en esta misma semana del año pasado". Y aunque esto no significa que se vaya a comportar igual, es posible que el pico epidémico de gripe se produzca en la segunda semana del año, coincidiendo con la llegada de los niños a la escuela después de las festividades navideñas.

Vacunación contra la covid

El director de Salud Pública destacó la importancia de que los colectivos más vulnerables continúen vacunándose durante todo el año para prevenir la COVID-19. "Al contrario de lo que se esperaba, este virus no se ha estacionalizado en otoño e invierno. Se notifican casos durante todo el año, aunque con menor gravedad y concentrados en determinados perfiles de riesgo. Por eso insistimos en la recomendación de vacunarse como mejor protección de la salud", señaló Díaz-Flores.

Dado que las poblaciones diana de gripe y COVID-19 son distintas (la COVID-19 afecta más gravemente a personas mayores de 70 años y enfermos crónicos de cualquier edad) y que la estacionalidad del virus SARS-CoV-2 es impredecible, el Ministerio de Sanidad ha establecido recomendaciones diferenciadas para ambas vacunas, con el fin de proteger a los grupos más vulnerables y reducir el impacto asistencial. Ambas vacunas pueden administrarse de forma conjunta si están indicadas, respetando un intervalo mínimo de tres meses desde la última dosis o infección confirmada por COVID-19.