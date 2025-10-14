Canarias recorta la compra de vacunas contra la gripe para evitar el despilfarro

Canarias ha recortado el número de vacunas contra la gripe con la que abordará, en principio, la campaña de vacunación de este año. En concreto, el Archipiélago ha reducido en 25.000 las dosis adquiridas hasta llegar a 270.000, que, frente a las 295.000 adquiridas el año pasado, suponen un 8% menos que el año anterior.

Con esta medida, la Consejería de Sanidad, a través de la Dirección de Salud Pública, quiere ajustar el gasto a la demanda y evitar el despilfarro. Sin embargo, "es una estimación con posibilidad de incrementar las dosis si nos vemos superados por la demanda", aclaró el responsable de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Gobierno de Canarias, Álvaro Torres.

Inicio de la campaña

La Consejería de Sanidad se está preparando para dar el pistoletazo de salida a la tradicional campaña de la vacunación de la gripe. El jueves, 16 de octubre, dará comienzo en todos los centros de salud del Archipiélago esta cita anual en el calendario sanitario que busca reducir los contagios de este virus, así como evitar los ingresos hospitalarios graves entre la población más vulnerable.

Este año, además, se vacunará a las personas susceptibles de convertirse en focos de contagio, tales como personal sanitario, personal esencial o trabajadores de guarderías, así como quienes convivan con personas vulnerables. En este sentido, el Gobierno de Canarias ha aumentado la cohorte de población diana susceptible de vacunarse. A los perfiles tradicionales se añadirán los niños de 6 años y las personas que conviven con bebés menores de seis meses.

Vacunación anticipada

La vacunación general se inicia tan solo una semana después de que el Gobierno de Canarias haya adelantado la vacunación a los grupos más vulnerables: niños y mayores institucionalizados.

Una semana tras la puesta en marcha de esta macrocampaña extraordinaria que convierte a residencias y centros educativos en ‘vacunódromos’, Canarias ya ha administrado la protección a más de 5.000 mayores institucionalizados y poco más de 4.000 peques.

Tres tipos de vacunas disponibles

Para proteger a todos los grupos de riesgo, Sanidad ofrecerá tres tipos de vacunas:

Una de alta carga (Fluad/Efluelda) para mayores de 70 años institucionalizados o grandes dependientes.

para mayores de 70 años institucionalizados o grandes dependientes. Una vacuna intranasal (Fluenz) para niños de 2 a 6 años y menores de 15 con enfermedades crónicas sin inmunodeficiencia.

para niños de 2 a 6 años y menores de 15 con enfermedades crónicas sin inmunodeficiencia. Y otra para población general (Influvac/Flucelvax) para mayores de 6 meses.

La vacunación intranasal ha supuesto un revulsivo para la protección infantil. Al ocasionar menos molestias y ser más sencilla de administrar, Canarias ha conseguido proteger a muchos más niños que antaño.

Durante la campaña 2024-25, cuando se celebró la primera edición en centros escolares, se vacunaron 19.765 niños y niñas de entre 1 y 5 años, lo que representa un 38,5% de la población diana de ese rango. El año anterior, con la vacunación en centros de salud, la cifra fue de 17.034 niños (32,3%). Aun así, se trata de una de las coberturas más bajas de España, solo por delante de Cataluña y Baleares.

La tendencia es similar en el resto de grupos de riesgo. Según datos del Ministerio de Sanidad, en 2023 se vacunó contra la gripe el 55% de la población mayor de 64 años, la cifra más baja del país. Ese mismo año, Canarias apenas vacunó al 33% de las embarazadas, frente a coberturas del 80% en otras regiones. En el caso del personal sanitario, las coberturas rondan el 50%. "Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) deberíamos superar el 70%, pero nos hemos puesto el objetivo de pasar del 50% e intentar alcanzar el 60%", resumió el director general de Salud Pública, José Díaz Flores.

Aumento de contagios

A día de hoy, los contagios de gripe han empezado a aumentar en toda Canarias. Sin embargo, según Álvaro Torres, responsable de Epidemiología, "aún se encuentran bastante lejos del umbral epidémico".

La curva epidémica se sitúa "en el mismo punto que lo hacía en esta misma semana del año pasado". Aunque esto no garantiza un comportamiento idéntico, se prevé que el pico epidémico llegue durante la segunda semana del año, coincidiendo con la vuelta al colegio tras las fiestas navideñas.

Doble vacunación de covid y gripe en 2025

Los sanitarios ofrecerán este año de nuevo el doble pinchazo de covid y gripe, aunque solo a grupos concretos de población.

Canarias administra las vacunas de la covid a las personas mayores de 70 años, a quienes padezcan inmunodeficiencia, a los mayores en residencias y a sanitarios y sociosanitarios, estos últimos por autoprotección.

El Ministerio de Sanidad ha establecido recomendaciones diferenciadas para ambas vacunas, con el fin de proteger a los grupos más vulnerables y reducir el impacto asistencial. Pueden administrarse de forma conjunta si están indicadas, respetando un intervalo mínimo de tres meses desde la última dosis o infección por covid.

El director de Salud Pública destacó la importancia de que los colectivos más vulnerables continúen vacunándose durante todo el año.

"Al contrario de lo que se esperaba, este virus no se ha estacionalizado en otoño e invierno. Se notifican casos durante todo el año, aunque con menor gravedad y concentrados en determinados perfiles de riesgo. Por eso insistimos en la recomendación de vacunarse como mejor protección de la salud", señaló Díaz-Flores.