El tiempo en Canarias: nubes, lluvias débiles y temperaturas suaves durante la semana, según la AEMET

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que los primeros días de esta semana estén marcados por el crecimiento de nubes de evolución en Canarias, especialmente en las islas occidentales. Según el portavoz de la agencia, Rubén del Campo, las condiciones serán en general estables, aunque a partir del miércoles por la noche podrían registrarse lluvias débiles en puntos de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro.

Durante la jornada del jueves, la nubosidad aumentará en el Archipiélago, con posibilidad de chubascos de carácter tormentoso, sobre todo en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. En el resto de las islas, el tiempo será más estable, con intervalos nubosos y sin precipitaciones significativas.

Temperaturas sin grandes cambios durante toda la semana

Las temperaturas en Canarias no experimentarán grandes variaciones, manteniéndose en valores normales para octubre.

Se espera que las máximas ronden los 27-30 grados en zonas costeras y algo más bajas en medianías y cumbres. Las mínimas se situarán en torno a los 20 grados, favoreciendo un ambiente suave y estable.

El viento soplará del noreste moderado, más intenso en los canales entre islas y en zonas altas. Este patrón favorecerá la presencia de intervalos nubosos matinales en el norte de las islas, despejando por la tarde.

Mientras tanto, lluvias torrenciales en la Península y Baleares

Mientras Canarias vivirá una semana tranquila, la situación será muy distinta en la Península. La DANA Alice continuará dejando lluvias intensas en el este y centro del país, especialmente en Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares, donde se han activado avisos naranja y amarillo por precipitaciones torrenciales.

En el interior peninsular también se prevén chubascos tormentosos durante las tardes, aunque tenderán a remitir a partir del jueves. De cara al fin de semana, una nueva borrasca atlántica podría dejar lluvias en el oeste de España, con un descenso de temperaturas.