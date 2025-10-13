Rosendo Rivero: «El talento canario está presente en todos los ámbitos de Moeve»

¿De dónde es y cómo influyó el entorno en su vinculación profesional?

Soy de Santa Cruz de Tenerife y crecí viendo la estrecha relación de la ciudad con la que entonces era Cepsa. Desde muy joven me incliné por el mundo energético, lo que orientó mi formación académica hacia la ingeniería. De hecho, la vinculación me vino de mi padre, que fue operario de la refinería, así como de mi abuelo paterno, que trabajó en la flota de la compañía. Entre 1998 y 2000 trabajé en una consultora que estaba vinculada, lo que me permitió conocer de cerca la refinería santacrucera. Poco después se convocaron plazas en la empresa y en el año 2000 me incorporé como ingeniero de procesos en la refinería de San Roque, Cádiz. En enero de 2001 regresé a la instalación de Santa Cruz, donde llegué a ser jefe de operaciones. Hace tres años asumí la dirección del Parque Energético San Roque, un reto apasionante que afronto con mucha ilusión.

Es usted un ejemplo de exportación de talento de las islas. ¿Qué mensaje trasladaría a los estudiantes canarios que puedan iniciar experiencia laboral en una empresa referente como Moeve?

En Moeve, los límites los marca cada persona. Un profesional formado en Canarias puede aspirar a cualquier puesto dentro de la compañía, más si cabe, con el impulso de programas como ‘Challenging U’, que ofrece a los recién titulados una oportunidad práctica de desarrollo. El talento canario está muy presente en todos los niveles de la empresa, lo que demuestra que las puertas están abiertas. Mi mensaje a los estudiantes es claro: hay que aprovechar las oportunidades, aunque estén fuera de casa. No siempre es fácil, pero salir te aporta experiencias que enriquecen y que amplían tu perspectiva profesional y personal.

¿Cuáles son sus principales responsabilidades como director del Parque Energético San Roque?

El Parque Energético San Roque es la instalación industrial más grande de España en su sector por capacidad instalada, lo que implica una gran complejidad. Mis funciones abarcan desde la planificación de la producción o la gestión de productos hasta la relación con instituciones y, sobre todo, liderar la transformación de esta instalación, enmarcada en la nueva estrategia de la compañía hacia las energías sostenibles. Estamos preparando la planta para la utilización de moléculas verdes, como el hidrógeno verde, así como para el uso de materias primas circulares para la producción de biocombustibles de segunda generación. En gestión hídrica, implantamos una tecnología avanzada de reutilización que nos ha permitido reducir en un 50% el consumo de agua entre 2019 y 2024. Otro de mis ejes es reforzar el compromiso de los empleados con los valores de Moeve, incrementando su satisfacción y orgullo de pertenencia. También es reseñable una importante mejora de infraestructuras y edificios sociales y una gran cantidad de proyectos de descarbonización y mejora de huella ambiental, muy por delante de la regulación actual.

¿Canarias sigue siendo clave para Moeve?

Sin duda. La empresa nació en Santa Cruz con la construcción de la refinería, que durante dos décadas fue la única de España. Ese desarrollo industrial continúa y Canarias sigue siendo un punto estratégico, sobre todo en cuanto a la relevancia de su actividad logística. La presencia de Moeve en las islas seguirá siendo relevante, con los mismos criterios que en otras localizaciones, y reforzada por acuerdos en sectores clave como el transporte y la movilidad. Estamos avanzando en combustibles sostenibles terrestres, de aviación y marítimos, además de las diferentes soluciones energéticas que demande el consumidor canario.

¿Cómo se puede explicar el objetivo de la estrategia Positive Motion?

Es la hoja de ruta hacia un futuro energético sostenible. Apostamos por la máxima eficiencia en todos los procesos y orientamos la formación de nuestra plantilla en esa dirección. Además, desarrollamos proyectos concretos como la producción de moléculas verdes, fundamentalmente hidrógeno verde y sus derivados, y biocombustibles 2G, fundamentales para descarbonizar sectores difícilmente electrificables, como la industria, el transporte marítimo o el aéreo. Queremos que esta transición sea justa y asumible por el mercado, asegurando que Moeve pueda ofrecer en cada momento la solución energética que el consumidor necesite y le ayude a avanzar en su propia descarbonización.

¿Qué adjetivos utilizaría para definir a Moeve?

El primero sería valiente, porque desde sus orígenes en Tenerife ha sabido abrir camino, construir instalaciones, formar plantillas cualificadas y tejer alianzas estratégicas. El segundo, humana, por el cuidado y compromiso que mantiene con sus trabajadores y trabajadoras. Y el tercero, cualificada, porque su personal ha sabido adaptarse a los cambios y superarse cada día con formación continua, porque Moeve da la posibilidad de seguirse formando y crecer a nivel profesional y personal.

¿Ha pensado en algún momento volver a Tenerife?

La idea de regresar siempre está ahí, pero ahora disfruto plenamente de esta etapa profesional. Asumir un reto así exige vivir el presente y aprender de cada experiencia. El gran soporte en este proceso han sido mi mujer y mi hija, que se han trasladado conmigo, y estoy contento donde estoy. El futuro está por escribirse, pero mi vínculo con Tenerife es y será siempre muy fuerte.