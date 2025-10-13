Canarias pide al Gobierno central que triplique la inversión destinada a combatir la pobreza de las Islas

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, considera «insuficientes» los fondos que el Gobierno central ha destinado a combatir la pobreza en el Archipiélago. El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes la concesión directa de 30 millones de euros para que las Islas financien las actuaciones del Programa de lucha contra la pobreza y la exclusión social. La representante del Ejecutivo regional, sin embargo, no se ha conformado con esta cantidad y ha pedido que se triplique la inversión, es decir, que se destinen entre 80 y 100 millones al cuidado de este colectivo, especialmente vulnerable.

En el territorio insular, tres de cada diez (31,2%) personas están en riesgo de pobreza y exclusión, según los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida publicada por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC). Aunque se trata del porcentaje más bajo de los últimos años, el Archipiélago se sitúa por encima de la media, con el cuarto peor dato por comunidades autónomas.

Con estas cifras de pobreza, señaló Delgado, los 30 millones son totalmente insuficientes. «Esto es lo que hemos trasladado desde que arrancó la legislatura y sabemos que el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, está de acuerdo con nuestra posición», añadió.

Más dinero y más pronto

La consejera también demandó que estos fondos se entreguen a la Comunidad con la mayor celeridad posible, para poder distribuirlo a lo largo del año «de la mejor manera» y para que esas políticas sean efectivas. Los 30 millones de Madrid se repartirán entren los programas de Refuerzo de ayudas y prestaciones económicas, Refuerzo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales y de Acción Social para Integración, entre otros proyectos. Con la suma de todos ellos, se estima que se beneficie de manera directa a más de 50.000 isleños.

Además de esta inyección directa al Archipiélago, entidades del Tercer Sector como Cruz Roja Española, Cáritas, EAPN, Plataforma de Voluntariado en España o Acción contra el Hambre también recibirán una parte de los 50 millones aprobados por el Consejo de Ministros. El objetivo de estas subvenciones es fortalecer y apoyar la estructura organizativa e institucional de estos colectivos a nivel estatal.

También se apoya el programa de acogida temporal de animales de compañía de víctimas de violencia de género ACOPET, que se financia a través de la Federación Española de Municipios y Provincias en el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, o el fortalecimiento de la Red de Entidades para la Agenda 2030. Asimismo, se incorporan nuevas organizaciones de representación de la tercera edad y familias, como la Plataforma de Mayores y Pensionistas y sus entidades asociadas, y se incluye también una subvención para el Observatorio de Soledad no Deseada de la Fundación ONCE.