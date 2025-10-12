Sorteos
Sorteo de El Gordo de la Primitiva del domingo 12 de octubre de 2025
Consulta los resultados de la combinación ganadora de hoy
Redacción
El resultado del Gordo de la Primitiva de hoy domingo 12 de octubre de 2025 es: 03, 22, 36, 39 y 50, siendo el número clave el 9.
Si después de comprobar tu boleto no has tenido suerte, puedes volver a intentarlo el próximo domingo ya que Loterías y Apuestas del Estado también celebra sorteo del Gordo de la Primitiva.
El Sorteo del Gordo de la Primitiva se celebra exclusivamente los domingos. Consiste en seleccionar 5 números de una tabla de 54 (números del 1 al 54). El importe de cada apuesta es de 1,50 euros.
¿Cuáles son los premios?
En El Gordo de la Primitiva se destina el 55% de la recaudación a premios, distribuyéndose entre las siguientes categorías de premios:
- 1ª Categoría: si se aciertan los 5 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 2ª Categoría: si se aciertan 5 números de la combinación ganadora
- 3ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 4ª Categoría: si se aciertan 4 números de la combinación ganadora
- 5ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 6ª Categoría: si se aciertan 3 números de la combinación ganadora
- 7ª Categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora y el reintegro
- 8ª categoría: si se aciertan 2 números de la combinación ganadora
- Reintegro: si el número destinado a este premio coincide con el de nuestro boleto.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Guía para no perderse ningún paso de la Virgen de Candelaria en su visita a Santa Cruz de Tenerife
- Mukesh Daswani afronta 12 años de prisión por estafar 2,5 millones
- Ni cantinas ni asientos de plástico: así es la zona visitante del estadio Príncipe Felipe que ocuparán los aficionados del CD Tenerife
- GF Gran Costa Adeje reabre sus puertas con una inversión de 40 millones de euros
- Un CB Canarias sin fallos después del gran apagón en el Principado
- La Virgen de Candelaria abandona por unos días la Villa Mariana y pone rumbo a la capital
- Muere el arquitecto y académico Federico García Barba, referente de la arquitectura y el urbanismo en Canarias
- Este es el recorrido que hará la Virgen de Candelaria en su peregrinación a Santa Cruz de Tenerife