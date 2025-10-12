Raúl Henríq: «La FP es una vía inteligente de especialización»

La Formación Profesional (FP) Básica se consolida como una de las palancas más importantes, y a la vez menos comprendidas, de la educación en Canarias. En los márgenes del sistema educativo, donde se encuentran quienes más difícil lo tienen para continuar formándose, la vulnerabilidad del alumnado pesa y la falta de orientación del profesorado abunda.

A fin de paliar esa tónica general, desde hace tres años se celebran unas jornadas de buenas prácticas dentro del Programa de Entrenamiento en Soft Skills, que la Fundación Sergio Alonso y CaixaBank Dualiza ofertan a docentes y equipos directivos de todo el Archipiélago. El objetivo no es enseñar teoría, sino facilitar herramientas emocionales y relacionales que permitan conectar con un alumnado que, según datos oficiales, abandona sus estudios en más del 45% de los casos.

La formación, impartida por el orientador vocacional experto en contextos educativos complejos, Raúl Henríq, combina sesiones presenciales, tutorías grupales y encuentros virtuales. Con ello, Henríq ha logrado que dos promociones de docentes lleguen a sus aulas conociendo mejor su trabajo y a su alumnado: «Muchos de los chicos y chicas que llegan a la FP Básica no eligen estar ahí, son el resultado de su entorno. No son vulnerables por naturaleza, están siendo vulnerabilizados», explica el orientador. «Cuando un sistema no ofrece orientación, ni espacios donde sentirse comprendidos, acaba expulsando a quienes más acompañamientos necesitan».

Para Henríq, el problema que azota la FP Básica no recae tanto en el alumnado, sino en un sistema que todavía no asume la importancia de la orientación vocacional temprana: «En Canarias tenemos una orientación profesional deficiente y una orientación vocacional inexistente», afirma. «Muchos adolescentes terminan en itinerarios educativos que no comprenden porque nadie les ayuda a preguntarse qué quieren o para qué sirven sus talentos».

Durante la formación, los docentes aprenden a entender mejor a los alumnos

La falta de esa guía que comenta Henríq tiene como resultado una alta tasa de abandono escolar, frustración y desmotivación: «Cuando alguien no sabe lo que busca, difícilmente encontrará sentido a lo que hace», sostiene el orientador. «La educación no puede basarse solo en transmitir contenidos, debe enseñar a mirar hacia el interior del alumnado», defiende.

En un sentido práctico, la FP Básica posee una gran cantidad de beneficios, entre ellos la posibilidad de conseguir titular en Enseñanza Secundaria Obligatoria, lo que le hace ser un espacio crucial de segundas oportunidades. No obstante, este nivel educativo sigue siendo el gran desconocido: «Se sigue asociando al fracaso, cuando la realidad es que es una vía inteligente de especialización temprana. Quien entre con 15 años en FP Básica y continúa hasta un grado superior, suma seis años de formación práctica, y puede salir más preparado para el mercado laboral en las Islas Canarias que muchos universitarios».

El programa de entrenamiento que imparte Henríq parte de la base de que las soft skills (habilidades blandas) no se enseñan, se viven. Competencias como la empatía, la gestión emocional, la comunicación o el pensamiento crítico son pilares del trabajo diario con alumnos y alumnas que muchas veces llegan desmotivados o heridos por experiencias previas: «No se trata de hablar de emociones, sino de encarnarlas», resume. «Antes de transmitirlas al alumnado, el profesorado tiene que integrarlas en su propia vida», añade.

«Hay estudiantes que llegan desmotivados por experiencias previas», indica

Durante el transcurso de la formación, los docentes aprenden a mirar el aula con otra perspectiva. Se trabaja en cuatro grandes bloques de habilidades, ordenadas como un proceso: la toma de conciencia, el autocontrol, la motivación y la empatía y la capacidad para transformar el entorno: «Es como cocinar: los ingredientes deben entrar en orden», explica Henríq.

Las pasadas ediciones del programa han dado frutos visibles ya en las aulas. Más de 50 centros y un centenar de alumnos se han visto beneficiados indirectamente de las enseñanzas brindadas por el orientador: «La satisfacción del profesorado es altísima. Encuentran en el programa un espacio donde compartir, comprender y volver a disfrutar de su trabajo.

Aunque el programa está pensado para el profesorado, el propio Henríq reconoce que cada promoción se convierte en una experiencia de aprendizaje compartido. «Quienes dan clases, también me dan clase a mí», explica. Este enfoque horizontal que expone el orientador es una de las claves del éxito de la iniciativa: más que impartir contenidos, es un espacio donde se construye una comunidad que comparte nuevas praxis.

Entre las historias y anécdotas que más recuerda, Henríq cita la de Nelsa, una profesora de Estética en Tenerife que al comenzar la formación, llegaba desanimada, preocupada por no saber cómo conectar con sus alumnos. «Al final del curso, su alumnado le regaló un ramo de flores», relata. «Ese gesto, que puede parecer mínimo, era el símbolo de un proceso profundo: la reconexión». Desde su punto de vista, para ser un buen profesor todo empieza y termina en la vocación. Aunque, según el orientador, no basta solo con tenerla, sino que también hay que cultivarla: «Hay docentes que echan balones fuera: el sistema, los recortes, la burocracia... Cuando trabajas con personas, cada mala praxis tiene impacto», concluye.