La Aemet pronostica nubes y claros en las islas más montañosas este domingo en Canarias
Consulta la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología por islas para la jornada del domingo 12 de octubre, Día del Pilar
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este domingo cielos nubosos con claros durante el día en el norte de las islas de mayor relieve, así como en Lanzarote y Fuerteventura, y poco nubosos en el resto del Archipiélago, temperaturas con pocos cambios y viento moderado del nordeste.
El viento será flojo variable en cumbres y habrá brisas en costas suroeste de las islas de mayor relieve.
En cuanto al estado de la mar, anuncia viento del norte y nordeste de fuerza 4 a 5 y localmente 6, marejada aumentando a fuerte marejada, y variable de fuerza 1 a 4 con brisas, marejadilla o mar rizada. Habrá mar de fondo del norte con olas de 1 a 2 metros.
La previsión por islas es la siguiente:
TENERIFE
Intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste, más intenso en vertiente sureste y extremo noroeste, y con brisas en el suroeste; en cumbres centrales, viento flojo de dirección variable.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de Tenerife 21 27
LA GOMERA
Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste, más intenso en vertientes sureste y noroeste, y con brisas en el suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
San Sebastián de la Gomera 22 26
LA PALMA
Intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el este. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste, más intenso en vertientes sureste y noroeste, y con brisas en el oeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Santa Cruz de la Palma 22 25
EL HIERRO
Intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste, más intenso en vertiente sureste y extremo noroeste, y con brisas en el suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Valverde 16 20
LANZAROTE
Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso en la mitad sur por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Arrecife 21 26
FUERTEVENTURA
Intervalos nubosos tendiendo a poco nuboso en la mitad sur por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Puerto del Rosario 21 25
GRAN CANARIA
Intervalos nubosos con predominio de cielos nubosos en el norte a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento del noreste ocasionalmente fuerte en vertientes sureste y noroeste, y con brisas en el suroeste.
TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (°C):
Las Palmas de Gran Canaria 21 25
- Nueva imprudencia en la costa de Tenerife: el fuerte oleaje arrastra a varios bañistas que 'pasaron' de la bandera roja
- Guía para no perderse ningún paso de la Virgen de Candelaria en su visita a Santa Cruz de Tenerife
- Un oasis en el 'cole': 51 centros educativos de Tenerife se convierten en refugios contra el calor para 16.500 estudiantes
- Mukesh Daswani afronta 12 años de prisión por estafar 2,5 millones
- Nueva experiencia gastronómica en Tenerife: dos de los mejores chefs del mundo harán una cena a cuatro manos en este lujoso hotel
- Ni cantinas ni asientos de plástico: así es la zona visitante del estadio Príncipe Felipe que ocuparán los aficionados del CD Tenerife
- Se prende fuego un coche en plena autopista del Norte de Tenerife
- CP Cacereño - CD Tenerife: cuándo es, horario y cómo ver la jornada 7 de la Primera Federación Versus E-Learning