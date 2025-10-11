La Summer School de ICSE, puente educativo entre Canarias y el Mediterráneo

Durante dos semanas intensivas, un grupo de estudiantes y docentes de la Universidad de Calabria participaron en la Summer School organizada por ICSE en Las Palmas de Gran Canaria. Un programa internacional que combinó formación académica, talleres prácticos, experiencias culturales y deportivas.

“Esta experiencia internacional ha sido la mejor que hemos vivido”

El encuentro, celebrado en la sede central de ICSE, tuvo como objetivo impulsar la movilidad internacional del alumnado y profesorado, así como establecer lazos de cooperación académica entre ambas instituciones.

“Hemos tenido la oportunidad de disfrutar de otras experiencias internacionales increíbles como la que hicimos el año pasado en Nueva York, en la Manhattan Institute of Management, pero esta experiencia en Gran Canaria con ICSE, es hasta el momento la mejor experiencia internacional que hemos vivido.” afirmó uno de los docentes italianos.

Los participantes, procedentes de titulaciones vinculadas a Economía, Comercio, Finanzas, Seguros y Fiscalidad, asistieron a seminarios impartidos por docentes de ICSE y de la Universidad de Calabria. Además, disfrutaron de un curso intensivo de español de 12 horas impartido por Harven School y visitaron empresas de referencia en el archipiélago como Satocan, Domingo Alonso Group y Astican.

Tras llevar a cabo todas estas acciones, este fue el testimonio de uno de los estudiantes:

“Toda la experiencia estuvo excepcionalmente organizada y todo salió sin problemas de principio a fin. Quiero agradecer a ICSE el increíble esfuerzo que se dedicó a la planificación y ejecución de esta experiencia.”

Un equilibrio perfecto entre aprendizaje, intercambio cultural y diversión

Esta Summer School se ha consolidado como un puente educativo entre Canarias y el sur de Europa, permitiendo a los estudiantes adquirir competencias internacionales y comprender la importancia de la diversidad cultural como valor añadido en su futuro profesional. El clima de confianza generado durante el programa ha sentado las bases para futuros proyectos Erasmus+, estancias internacionales y programas conjuntos de investigación e innovación. Esta cooperación académica fortalece futuras alianzas institucionales entre ICSE y la Universidad de Calabria con acciones conjuntas de innovación educativa.

La promoción de valores como el liderazgo, el emprendimiento y el trabajo en equipo ha impulsado el desarrollo de competencias clave para el futuro profesional de los participantes. Estos aprendizajes se han alcanzado a través de dinámicas grupales, talleres y proyectos colaborativos que han permitido vincular la formación académica con la realidad del entorno laboral. Más allá del ámbito universitario, el programa ha potenciado el contacto directo con empresas locales, generando impacto social y creando oportunidades de emprendimiento y empleabilidad.

“El entorno de Gran Canaria tiene un impacto muy positivo en mi experiencia. La belleza natural de la isla, un clima agradable y su cultura acogedora crearon un escenario inspirador para la Summer School de ICSE.” comentó uno de los alumnos italianos.

El notable impacto mediático de esta Summer School refleja la proyección internacional de ICSE, reforzando su papel como institución referente y como puente académico y cultural entre Canarias y el Mediterráneo. Los profesores y los estudiantes terminaron muy satisfechos con su experiencia y concluyeron:

“Gracias a la organización y al profesorado, por su dedicación y entusiasmo que tuvieron en esta Summer School. Una experiencia formidable, con equilibrio entre actividades académicas e intercambio cultural.”