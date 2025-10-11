Muere el arquitecto y académico Federico García Barba, referente de la arquitectura y el urbanismo en Canarias

La Real Academia Canaria de Bellas Artes ha comunicado el fallecimiento, este sábado 11 de octubre, del arquitecto Don Federico García Barba, Académico de Número de la Corporación y una de las figuras más destacadas del pensamiento arquitectónico y urbanístico del Archipiélago. La institución ha expresado su pesar por la pérdida y ha trasladado su más sincero pésame a los familiares y amigos del arquitecto.

El velatorio tiene lugar desde las 11.00 horas de hoy en el Tanatorio de Santa Lastenia, donde mañana domingo, a las 12.40 horas, se celebrará la ceremonia de despedida.

Una vida dedicada al urbanismo, la docencia y la reflexión arquitectónica

Nacido en Tenerife, Federico García Barba desarrolló una intensa trayectoria profesional centrada en el diseño de equipamientos públicos, el paisajismo y la planificación urbana. En 1981 fundó su propia oficina profesional, García Barba CPPA SLP, consultora especializada en urbanismo, diseño paisajístico y proyectos de arquitectura y rehabilitación. Bajo su dirección se ejecutaron numerosos paseos, parques, plazas e intervenciones urbanísticas en distintas islas del Archipiélago, muchos de ellos reconocidos con premios y menciones en concursos de ideas.

Entre 1983 y 1991 dirigió la revista BASA, órgano de expresión del Colegio Oficial de Arquitectos de Canarias, impulsando el debate y la divulgación del pensamiento arquitectónico contemporáneo. Su labor editorial y crítica continuó en medios especializados y plataformas digitales, como el blog “Islas y territorio” y la iniciativa “Arquiscopio”, desde las que promovió la reflexión sobre el territorio y la cultura arquitectónica de las islas.

Docente, académico y servidor público

Compaginó su labor profesional con la docencia y la participación institucional. Fue profesor de Arquitectura, Urbanismo y Proyectos Paisajísticos en la Universidad Europea de Canarias (2013-2018) y docente en la Escuela de Arquitectura de Las Palmas de Gran Canaria durante los años noventa.

En 2008 fue elegido Académico de Número de la Sección de Arquitectura de la Real Academia Canaria de Bellas Artes, donde también ejerció como miembro de la Junta Directiva y Vicepresidente. Su compromiso con la gestión del territorio se extendió al ámbito público, siendo Vocal Ponente de la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias (2008-2010), Vocal del Consejo del Patrimonio Histórico de Canarias, y miembro de la Comisión Insular de Patrimonio Cultural de Tenerife.

Asimismo, entre 2010 y 2013 desempeñó los cargos de Presidente de la Demarcación de Tenerife, La Gomera y El Hierro y Vicedecano del Colegio de Arquitectos de Canarias.

Legado

Federico García Barba deja tras de sí una obra extensa, tanto construida como escrita, que refleja su compromiso con la calidad del espacio público y la sostenibilidad del territorio. Su visión humanista de la arquitectura, su labor docente y su constante impulso al debate profesional han contribuido decisivamente a la evolución del pensamiento urbanístico en Canarias.