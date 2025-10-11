Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuando la chispa de emprender se apaga, llega el espacio donde volver a encenderla

El Talentón Comercio de Tenerife reconecta al comercio con la inspiración, la innovación y la comunidad. El Auditorio Adán Martín acogerá el 15 y 16 de octubre un evento que une formación, música, networking y acción, con el apoyo del Cabildo, el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

Cuando la chispa de emprender se apaga, llega el espacio donde volver a encenderla

Cuando la chispa de emprender se apaga, llega el espacio donde volver a encenderla

El Día

El Día

La fuerza con la que una persona emprende suele nacer de la ilusión. Con el tiempo y las dificultades, esa energía se diluye. El Talentón Comercio de Tenerife busca precisamente reavivar esa chispa: recuperar la motivación, actualizar conocimientos y reconectar a los profesionales del comercio con la inspiración que los llevó a empezar.

Durante dos jornadas (15 y 16 de octubre, de 09:00 a 18:00 h), el Auditorio de Tenerife Adán Martín se convertirá en un espacio de aprendizaje, colaboración y comunidad, donde se darán cita comerciantes, emprendedores y expertos para compartir ideas, experiencias y nuevas herramientas de crecimiento.

Cuando la chispa de emprender se apaga, llega el espacio donde volver a encenderla

Cuando la chispa de emprender se apaga, llega el espacio donde volver a encenderla / LP

Cuando la chispa de emprender se apaga, llega el espacio donde volver a encenderla

Cuando la chispa de emprender se apaga, llega el espacio donde volver a encenderla / LP

Un programa pensado para inspirar y actuar

El evento contará con ponentes de referencia como Yaiza Canosa, Antoni Fernández, Miguel de Lucas, Alexis Amaya, Estefanía Castro y Juan Vera, entre otros.

Además, incluirá un hackatón colaborativo, sesiones prácticas, espacios de networking y Talentón en Escena, un formato que une música y emprendimiento con actuaciones de Los Salvapantallas, Gara Alemán, Davinia & Diego y Gabri.

TEMAS

  1. Santa Cruz inaugura la conocida como plaza del Orche y la llama Las Milicias Canarias
  2. Muere un joven tras causar un fuego en su habitación y tirarse por el balcón en Tenerife
  3. Nueva imprudencia en la costa de Tenerife: el fuerte oleaje arrastra a varios bañistas que 'pasaron' de la bandera roja
  4. Detectado un nuevo foco de filoxera en Tenerife: Agricultura pide reforzar los controles y la concienciación ciudadana
  5. Santa Cruz de Tenerife aprueba el aumento de la tasa de basura: los contribuyentes pagarán entre 70 y 150 euros al año
  6. El autor del cartel del Carnaval de Tenerife 2016 denuncia a Don Benito por plagio
  7. Nueva experiencia gastronómica en Tenerife: dos de los mejores chefs del mundo harán una cena a cuatro manos en este lujoso hotel
  8. El CB Canarias firma su primer triunfo con el salvoconducto de los triples y los libres

Alcampo entrega más de 36.000 unidades en la quinta edición de su campaña de Recogida de Material Escolar

Alcampo entrega más de 36.000 unidades en la quinta edición de su campaña de Recogida de Material Escolar

El homenaje a Adán Martín resalta que "hizo realidad sus sueños"

El homenaje a Adán Martín resalta que "hizo realidad sus sueños"

Los 'becarios de Adán'

Los 'becarios de Adán'

Ensemble Taller Sonoro, en el último tramo del Festival Contemporáneo

Ensemble Taller Sonoro, en el último tramo del Festival Contemporáneo

GF Gran Costa Adeje reabre sus puertas con una inversión de 40 millones de euros

GF Gran Costa Adeje reabre sus puertas con una inversión de 40 millones de euros

Cuando la chispa de emprender se apaga, llega el espacio donde volver a encenderla

Cuando la chispa de emprender se apaga, llega el espacio donde volver a encenderla

La Summer School de ICSE, puente educativo entre Canarias y el Mediterráneo

La Summer School de ICSE, puente educativo entre Canarias y el Mediterráneo

Los españoles puntúan con un 8,5 al sector sociosanitario para los mayores pese al necesario refuerzo sanitario en residencias

Los españoles puntúan con un 8,5 al sector sociosanitario para los mayores pese al necesario refuerzo sanitario en residencias
Tracking Pixel Contents