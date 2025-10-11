La fuerza con la que una persona emprende suele nacer de la ilusión. Con el tiempo y las dificultades, esa energía se diluye. El Talentón Comercio de Tenerife busca precisamente reavivar esa chispa: recuperar la motivación, actualizar conocimientos y reconectar a los profesionales del comercio con la inspiración que los llevó a empezar.

Durante dos jornadas (15 y 16 de octubre, de 09:00 a 18:00 h), el Auditorio de Tenerife Adán Martín se convertirá en un espacio de aprendizaje, colaboración y comunidad, donde se darán cita comerciantes, emprendedores y expertos para compartir ideas, experiencias y nuevas herramientas de crecimiento.

Cuando la chispa de emprender se apaga, llega el espacio donde volver a encenderla / LP

Un programa pensado para inspirar y actuar

El evento contará con ponentes de referencia como Yaiza Canosa, Antoni Fernández, Miguel de Lucas, Alexis Amaya, Estefanía Castro y Juan Vera, entre otros.

Además, incluirá un hackatón colaborativo, sesiones prácticas, espacios de networking y Talentón en Escena, un formato que une música y emprendimiento con actuaciones de Los Salvapantallas, Gara Alemán, Davinia & Diego y Gabri.