Alcampo entrega más de 36.000 unidades en la quinta edición de su campaña de Recogida de Material Escolar

Alcampo ha cerrado la quinta edición de su campaña solidaria de recogida de material escolar con la entrega de más de 36.000 unidades destinadas a familias en situación de vulnerabilidad, fruto de la colaboración entre la compañía y sus clientes.

Durante el periodo de campaña, desarrollado entre el 14 de agosto y el 10 de septiembre, los 69 centros participantes habilitaron puntos de recogida para facilitar la entrega de material escolar nuevo. Todo el material donado se ha destinado a entidades sociales del entorno de cada tienda, que serán las encargadas de distribuirlo entre familias con niños y niñas en edad escolar que más lo necesiten.

La campaña arrancó con una donación directa en especie por parte de Alcampo, valorada en más de 20.000 euros, equivalente a cerca de 20.000 unidades de material escolar. A esta aportación se han sumado las más de 17.000 unidades donadas por los clientes, entre las que se incluyen cuadernos, lápices, mochilas, rotuladores y carpetas, entre otros artículos.

En Canarias, entre las aportaciones de Alcampo y de sus clientes, la compañía ha entregado más de 8.200 unidades de material escolar a entidades sociales de su entorno.

En conjunto, la compañía y sus clientes han contribuido con más de 36.000 unidades que permitirán a miles de familias afrontar la vuelta al cole en igualdad de oportunidades.

La campaña nació en 2021 con el objetivo de reducir las desigualdades y facilitar que todas las familias puedan afrontar la vuelta al cole en igualdad de condiciones.

En la cuarta edición, celebrada en 2024, se recogieron también más de 36.000 unidades entre las aportaciones de los clientes y la contribución directa de la compañía.

Desde su lanzamiento, la iniciativa ha permitido donar más de 271.000 unidades de material escolar, de las cuales 183.000 proceden de los clientes y 88.000 han sido aportadas directamente por Alcampo.

Esta acción se enmarca dentro del compromiso de la compañía con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), concretamente el ODS 1 (Fin de la pobreza) y el ODS 4 (Educación de calidad), promovidos por Naciones Unidas.

Sobre Alcampo:

Alcampo reúne los formatos de hipermercados y supermercados. En la actualidad opera con 511 centros,siendo 80 hipermercados y 431 supermercados (132 franquiciados). Asimismo, cuenta con 52 gasolineras y servicio de comercio on line .

La compañía cuenta con una plantilla de 23.300 personas y ostenta el sello Top Employer, concedido por Top Employers Institute, que reconoce la política de Recursos Humanos de la compañía, así como su entorno de trabajo y promoción del bienestar.

En el plano medioambiental Alcampo desarrolla un plan de descarbonización de su actividad que tiene como objetivo reducir en 2030 el 46% de las emisiones en los Alcances 1 y 2. Y la reducción de un 25% en 2030 frente 2020 las emisiones indirectas debidas a la logística y comercialización de productos en el Alcance 3.