El 80% de los canarios experimenta algún síntoma de ansiedad o depresión en el último año

Al menos ocho de cada diez isleños ha experimentado algún síntoma de ansiedad o depresión en el último año. Esa es una de las principales conclusiones del VIII Estudio de Salud y Estilo de Vida de Aegon. Se trata, eso sí, de una tendencia a nivel nacional. No obstante, Canarias se sitúa entre las diez comunidades autónomas con peores cifras en esta materia, ocupando el puesto número siete. Aunque los datos del Archipiélago presentan un ligero descenso con respecto al año pasado –de un 88% a un 84%–. Pese a ello, el número de personas que acude a psicólogos por problemas de salud mental no parece que haya disminuido.

La psicóloga Cathaysa Fernández admite que sí ha notado un incremento significativo en el número de personas que atiende en su consulta privada. «La pandemia causó un efecto psicológico y contundente en la población y desde entonces ha habido un aumento de pacientes que buscan apoyo por cuestiones psicológicas», señala. La pérdida de seres queridos, la incertidumbre y el estrés constante durante el confinamiento por el covid-19 disparó los problemas de salud mental en la población. «Ahora es cuando estamos viendo las consecuencias de ello. Por ejemplo, la ansiedad por enfermedad –la antigua hipocondría– es cada vez más frecuente en las citas con mis pacientes», agrega.

Principales problemas

Además, identifica como principales problemas la depresión, la ansiedad, el estrés y las dificultades para gestionar emociones –normalmente relacionadas con las interacciones con otras personas como parejas o conflictos familiares–. Sin embargo, no considera que la pandemia sea el único motivo de este auge. «La mayor parte de los afectados son jóvenes y vemos que algunos detonantes son la precariedad laboral, la presión académica y social y el empleo y uso de las redes sociales». Respecto a este último elemento, Fernández cree que tiene una connotación positiva y otra negativa.

«Por un lado, han permitido visibilizar aún más la realidad de la salud mental y han ayudado a romper ese estereotipo de que los psicólogos son exclusivamente para la gente que está muy mal», detalla. Pero, por otro lado, considera que han afectado mucho en la manera de socializar. «Este tipo de plataformas han establecido unos patrones conductuales poco saludables que favorecen conductas negativas», agrega.

Falta de recursos públicos

Asimismo, indica que ese aumento de personas que acuden a consultas privadas se debe, a su vez, a la saturación del sistema sanitario público y la imposibilidad de atender toda la demanda. «No hay que negar un aumento por lo ya mencionado, pero también es cierto que esa mayor presencia en centros privados se debe a la incapacidad del sistema», añade.

Es una opinión compartida con el Colegio Oficial de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife. Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental –que se celebró ayer viernes, 10 de octubre–, reivindicó la necesidad de destinar más recursos al bienestar emocional y dar así respuesta a las demandas y necesidades de la sociedad en general. La decana de la institución, Carmen Linares, coincide en que este aumento de patologías se debe a las secuelas de la pandemia, pero además añade las consecuencias del volcán en La Palma como otro detonante. Por este motivo, considera que «el derecho a acceder a tratamientos de salud mental debería considerarse como básico». Y añade que sin recursos suficientes no se puede garantizar una atención digna, igualitaria y una mejora en los problemas que cada día afectan a más personas.

Linares sitúa la carencia de profesionales en el sistema público, las listas de espera y la falta de programas preventivos como factores que dificultan que muchas personas puedan acceder a la ayuda que necesitan de forma ágil y eficiente. «Es vital que las administraciones se comprometan con la salud mental, con nuevos planes y proyectos en los que los profesionales de la psicología estén involucrados por completo».

Estrés

Por otro lado, el estudio también revela que el estrés se presenta, en la misma medida, como otro problema habitual para los canarios. Unos datos que se corresponden con las declaraciones de la psicóloga. Ocho de cada diez isleños ha admitido que en algún momento durante el último año ha sufrido alguna situación que le causa este sentimiento. En este sentido, la población que se declara libre de estrés es cada vez más reducida. De hecho, en lo que se refiere a la frecuencia, ha aumentado un 2% el porcentaje de personas que ha experimentado estrés durante más de la mitad de los días del último año –pasando de 16,4% a 18,8%–. La población restante (62,5%) lo sufre en una proporción menor.

Entre las principales señales de preocupación, destaca la sintomatología psicológica –aunque ha disminuido casi ocho puntos con respecto a los datos de 2024–. Le siguen los problemas físicos y las dificultades con la alimentación. El estudio también recoge que quienes padecen de estrés valoran negativamente su salud, se encuentran menos satisfechos con su vida y su grado de felicidad es menor. Una apreciación que concuerda con los siguientes datos: Canarias es la cuarta región de España con la población menos satisfecha con su vida y la quinta con peor percepción de su salud emocional.

Precariedad

«Hay cuestiones vitales que general malestar y patologías concretas, pero el estrés en general suele venir motivado por ambientes familiares y laborales conflictivos», explica. En concreto, la psicóloga sitúa a Canarias como una región bastante precaria en cuanto a trabajo se refiere. Por este motivo, considera que el estrés es tan habitual entre los isleños.

Por último, Fernández recuerda que no existe un perfil concreto para definir a quienes acuden a consulta o experimentan alguno de estos problemas. «Es cierto que antes era más común que vinieran mujeres, porque se sentían más cómodas buscando ayuda, pero ya esa tendencia está cambiando y cada vez vienen más hombres a consulta», asegura. No obstante, ubica a la juventud como grupo más vulnerable a los problemas de precariedad o falta de una vivienda.