Test | ¿Cuánto sabes de la actualidad semanal?
¿Estás al día de lo que ha pasado esta semana? Pon a prueba tu memoria informativa con nuestro test de actualidad
Redacción
La semana ha dejado titulares en todos los ámbitos: política, sociedad, economía, cultura y deporte. Para repasar lo más destacado y poner a prueba tu nivel de atención, te proponemos un test de diez preguntas con los hechos más relevantes de los últimos días. Una forma rápida y amena de comprobar cuánto sigues la actualidad.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Santa Cruz inaugura la conocida como plaza del Orche y la llama Las Milicias Canarias
- Muere un joven tras causar un fuego en su habitación y tirarse por el balcón en Tenerife
- Detectado un nuevo foco de filoxera en Tenerife: Agricultura pide reforzar los controles y la concienciación ciudadana
- Santa Cruz de Tenerife aprueba el aumento de la tasa de basura: los contribuyentes pagarán entre 70 y 150 euros al año
- El autor del cartel del Carnaval de Tenerife 2016 denuncia a Don Benito por plagio
- El CB Canarias firma su primer triunfo con el salvoconducto de los triples y los libres
- El nuevo plan del Teide sale adelante sin el respaldo de la ciencia canaria: 'Su trasfondo es económico, la conservación queda en segundo plano
- Así se prepara la Virgen de Candelaria para visitar Santa Cruz: Jaime Estevez, devoto camarero de la imagen desde hace 34 años