El secreto detrás de las gafas amarillas de Marcos Llorente: así ayudan a proteger la salud ocular

Los deportistas de élite deben llevar un estilo de vida saludable, con dietas estrictas y una gran actividad física que les permita rendir al máximo en los partidos que se enfrenta a lo largo de la temporada. Además, mantener una buena rutina les ayuda a evitar lesiones y a contribuir al éxito del equipo intentando cumplir los objetivos.

El futbolista Marcos Llorente ha reconocido en numerosas ocasiones el estilo de vida que lleva. Se caracteriza por seguir en su día a día una serie de peculiares hábitos que le han ayudado a rendir al máximo en el campo, hasta el punto de ser el único jugador que ha conseguido disputar todos los minutos esta temporada con su equipo.

Lentes amarillas

Las gafas amarillas parecen simplemente una moda pasajera porque el futbolista Marcos Llorente las utiliza. Sin embargo, este utiliza unas gafas con lentes amarillas durante el día para proteger la vista y optimizar el descanso. Este tipo de cristales están diseñados para filtrar parcialmente la luz azul, sin bloquear por completo, lo que permite al cerebro reconocer que es de día y mantener activo el reloj biológico de forma natural.

A diferencia de las lentes rojas o naranjas, que están pensadas para la noche porque bloquean la mayoría de la luz azul, y favorecen la producción de melatonina, las amarillas son perfectas para llevar durante el día, ya que reducen la fatiga ocular causada por las pantallas o la luz solar intensa, sin alterar los ciclos de sueño.

Estas son las gafas con lentes amarillas que utiliza Marcos Llorente / AUREO LIGHTSTYLE

Beneficios

Descanso de calidad: favorecen la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño, ayudando a mejorar el descanso y a mantener un ritmo cardiaco equilibrado.

favorecen la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño, ayudando a mejorar el descanso y a mantener un ritmo cardiaco equilibrado. Confort visual: reducen la fatiga ocular y el malestar visual en personas que pasan muchas horas frente a pantallas, ofreciendo una visión más cómoda y relajada.

reducen la fatiga ocular y el malestar visual en personas que pasan muchas horas frente a pantallas, ofreciendo una visión más cómoda y relajada. Protección ocular: filtran la luz azul intensa procedente de dispositivos electrónicos y entornos luminosos, lo que previene el daño ocular a largo plazo.

filtran la luz azul intensa procedente de dispositivos electrónicos y entornos luminosos, lo que previene el daño ocular a largo plazo. Mejor contraste visual: en ciertos ensayos clínicos, como enfermedades de mácula o la retina, mejoran el contraste y la percepción de los detalles, facilitando una visión más nítida y segura.

Sin embargo, no todos los filtros amarillos son iguales. Su uso debe estar recomendado por un oftalmólogo, ya que cada persona tienes unas necesidades visuales diferentes y este tipo de lente puede no resultar beneficioso para todas las personas.