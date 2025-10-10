Revisiones oftalmológicas, la clave para una buena salud visual a cualquier edad

Con motivo del Día Mundial de la Visión, que se celebra el 9 de octubre, los especialistas del Servicio de Oftalmología del Hospital Quirónsalud Tenerife recuerdan la importancia de cuidar la salud ocular a lo largo de toda la vida y alertan sobre el aumento de patologías derivadas del uso intensivo de dispositivos electrónicos.

“Más del 80 % de los problemas de visión son evitables o tratables si se detectan a tiempo. Por eso, las revisiones periódicas son fundamentales, incluso en ausencia de síntomas”, destaca el doctor Ignacio Iceta, jefe del Servicio de Oftalmología del Hospital Quirónsalud Tenerife.

La prevención, clave para conservar la salud visual

Aunque la mayoría de las personas asocian la salud ocular con una buena agudeza visual, existen enfermedades silenciosas como el glaucoma o la degeneración macular asociada a la edad que no presentan síntomas en sus fases iniciales y pueden provocar daños irreversibles si no se detectan a tiempo.

Entre los problemas visuales más comunes se encuentran los defectos refractivos (miopía, hipermetropía y astigmatismo), la presbicia a partir de los 40 años, las cataratas y la retinopatía diabética. A ellos se suma, según el doctor Iceta, “la fatiga visual digital, una afección cada vez más frecuente entre quienes trabajan o estudian frente a pantallas durante largas jornadas”.

Los síntomas más comunes de este síndrome incluyen sequedad ocular, visión borrosa, dolor de cabeza y sensación de pesadez en los ojos, especialmente al final del día. Para mitigarlo, el especialista recomienda descansos regulares cada 20 minutos, ajustar la iluminación ambiental, parpadear con frecuencia y mantener la distancia adecuada frente a los dispositivos.

Cuándo realizar un chequeo visual

El doctor Iceta insiste en la importancia de realizar chequeos rutinarios, incluso en ausencia de síntomas. “Muchas patologías oculares graves son silenciosas. El glaucoma, por ejemplo, puede avanzar durante años sin dar señales. Revisar la vista regularmente es la única forma de detectarlas a tiempo y preservar la visión”.

Según el especialista, la primera revisión debe realizarse entre los tres y cuatro años, antes de iniciar la etapa escolar, para detectar posibles alteraciones visuales tempranas. Durante la infancia y la adolescencia se aconseja realizar una revisión antes de los seis años y otra al comienzo de la adolescencia.

En el caso de los adultos jóvenes sin síntomas ni antecedentes familiares, se recomienda un control cada dos o tres años. A partir de los 40 años, cuando aumenta el riesgo de padecer patologías como glaucoma, presbicia o cataratas, la periodicidad debería ser de una revisión cada uno o dos años. F

Finalmente, las personas mayores de 60 años deberían acudir al oftalmólogo al menos una vez al año, dado que en esta etapa se incrementa el riesgo de enfermedades oculares que pueden comprometer la visión si no se detectan a tiempo.

Asimismo, se recomienda acudir al especialista en caso de visión borrosa persistente, destellos o manchas, pérdida de campo visual, dolor ocular o sensibilidad a la luz, ya que pueden ser signos de enfermedades que requieren diagnóstico precoz.

Compromiso con la salud visual en Tenerife

El Hospital Quirónsalud Tenerife dispone de una unidad integral de oftalmología, equipada con tecnología avanzada para el diagnóstico y tratamiento de patologías oculares, y un equipo multidisciplinar liderado por el doctor Ignacio Iceta.

“La prevención es nuestra mejor herramienta. Acudir a revisiones periódicas permite detectar alteraciones en fases tempranas y aplicar tratamientos eficaces antes de que aparezcan daños irreversibles”, concluye el especialista.

