Un oasis en el 'cole': 51 centros educativos de Tenerife se convierten en refugios contra el calor para 16.500 estudiantes

Para los más peques, el cole será un oasis en el que podrán refugiarse de las olas de calor. Un total de 16.500 estudiantes tinerfeños contarán con espacios de sombra en sus colegios e institutos para evitar que se suspendan las clases cuando suban las temperaturas. A través de un convenio, el Cabildo de Tenerife y la Consejería de Educación del Gobierno canario han unido fuerzas para combatir los efectos del cambio climático en 51 de los 277 centros que se reparten por toda la Isla, lo que significa que, por el momento, las reformas solo se desarrollarán en dos de cada diez instalaciones (18,4%).

Durante la firma del documento, la presidenta del Organismo insular, Rosa Dávila, destacó que en estas zonas techadas la temperatura puede caer hasta diez grados, por lo que su instalación ayuda a reducir el riesgo de golpes de calor, el estrés térmico o las molestias respiratorias.

La Institución tinerfeña concede 2,2 millones de euros al Ejecutivo regional para que este los distribuya entre 51 colegios, institutos y centros de educación especial de 13 municipios de la zona sur, la de mayor exposición a la radiación solar y a las altas temperaturas. Si la financiación total se repartiera en cantidades equitativas, cada centro recibiría 42.799 euros para instalar pérgolas, cubiertas ligeras, velas tensadas y otras infraestructuras, en función de sus condiciones y necesidades. Para la ejecución de estas obras, Educación ha marcado un plazo máximo de un año, aunque al ser materiales de fácil instalación esperan que estén listas mucho antes.

13 municipios de la zona sur

Los municipios que peor llevan el calor y que, por tanto, serán los primeros en reformar son Arona, Granadilla de Abona, Adeje, Güímar, San Miguel de Abona, Guía de Isora, Candelaria, El Rosario, Arico, Santiago del Teide, Arafo, Fasnia y Vilaflor de Chasna. Los alumnos, desde primaria a formación profesional, que estudian en un centro público ubicado en alguno de estos enclaves serán los primeros de la Isla -y los terceros de Canarias- en beneficiarse de estos espacios de sombra. Lanzarote y La Gomera adelantaron a Tenerife en la firma de sus respectivos convenios, aunque este último es el que tiene la mayor inversión y el que abarca más espacios.

Una de las zonas de sombra ya instaladas en un colegio de Canarias / E.D.

“En paralelo a los 160 espacios de sombra que ya se encuentran en ejecución, también hemos instalado sensores térmicos, placas fotovoltaicas, fuentes de agua potable y hemos creado aulas de naturaleza”, explicó el director general de Infraestructuras de la Consejería, Iván González. Todas estas medidas se enmarcan dentro del Plan de adaptación a las altas temperaturas, un documento diseñado para proteger a los escolares isleños durante las olas de calor que se publicó hace ya 13 meses, coincidiendo con el inicio del curso 2024/2025.

Las aulas del Archipiélago también cuentan con un protocolo de actuación para aquellos días en los que se registren episodios de calor intenso. Precisamente, la primera vez que se puso en marcha fue hace poco más de un mes, el 19 de septiembre, jornada en la que siete centros de educación secundaria impartieron sus clases en línea y otros siete concluyeron su actividad antes de las 12:00 del mediodía, para evitar el bochorno de las horas centrales. El estreno de este documento trastocó la rutina de más de 10.000 estudiantes canarios, una situación que por culpa del cambio climático será cada vez será más frecuente.

Una red de centros más sostenibles

En esta línea, el consejero de Educación, Poli Suárez, admitió que "no podemos vivir ajenos al cambio climático y, por ello, estamos adaptando la mayor cantidad de centros a esa realidad". Asimismo, argumentó que la colaboración institucional, en la que también se incluye a los ayuntamientos, ha facilitado que estos cambios se hagan más rápido. “Al tiempo que protegemos a nuestros estudiantes del calor, construimos una red de centros más sostenibles y saludables porque la calidad educativa también se construye desde las infraestructuras y el cuidado del entorno”, añadió.