Canarias se suma al plan estatal para crear nuevas residencias universitarias asequibles para los estudiantes

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha dado un nuevo paso para promover la construcción de alojamientos asequibles para estudiantes, un problema que afecta a los jóvenes que se ven obligados a estudiar en otras islas o en otras comunidades autónomas. En esta iniciativa participan las universidades públicas de Canarias, tanto la Universidad de La Laguna (ULL) como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), junto a otras instituciones académicas de todo el país.

La reunión, presidida por el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, forma parte de un grupo de trabajo interministerial que busca coordinar esfuerzos entre el Gobierno, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las universidades públicas para dar respuesta a la creciente falta de alojamiento universitario asequible.

Búsqueda de suelo público

Entre los asuntos abordados en el encuentro se encuentra la identificación de suelos públicos que puedan destinarse a la construcción de residencias y viviendas de bajo coste. También se analizaron las diferentes vías de financiación, con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), para facilitar el desarrollo de estos proyectos.

Según informó el Ministerio, el objetivo es ofrecer soluciones habitacionales tanto a estudiantes como a personal investigador, garantizando precios asequibles y condiciones dignas. En Canarias, esta medida beneficiará a los jóvenes que se desplazan desde otras islas para cursar estudios en la ULL o la ULPGC, donde el mercado del alquiler se ha encarecido.

Participación de las universidades canarias

Durante el encuentro participaron representantes de una treintena de universidades públicas españolas, entre ellas la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que compartieron la realidad del acceso a la vivienda en el archipiélago. Ambas instituciones han trasladado su disposición a colaborar con el Gobierno central en la búsqueda de terrenos y en el diseño de programas específicos adaptados a las necesidades del alumnado insular.

En el caso de Canarias, el problema del alojamiento universitario se agrava por la escasez de residencias públicas y los altos precios del alquiler en zonas cercanas a los campus, especialmente en La Laguna y en Tafira

Planes conjuntos

El grupo de trabajo, que continuará reuniéndose en los próximos meses, busca sentar las bases de un plan de colaboración estable entre el Ministerio de Vivienda, el de Ciencia, Innovación y Universidades, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. La intención es diseñar planes conjuntos de actuación que faciliten la construcción y gestión de alojamientos, priorizando aquellos en suelos públicos y con criterios de sostenibilidad.

El secretario de Estado David Lucas destacó que el objetivo no es solo crear nuevas plazas de residencia, sino también fomentar la igualdad de oportunidades, especialmente para los estudiantes con menos recursos o los que deben trasladarse lejos de su hogar.