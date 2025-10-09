Tenerife se despide de Gastronomika

Tenerife se despidió ayer de San Sebastián Gastronomika 2025 como el stand más visitado de todo el congreso. La Isla dedicó su programación a la dieta atlántica, a sus beneficios y su exquisitez.

Entre los chefs que pasaron por el puesto tinerfeño destacan Albert Adriá, Jordi Roca, Pedro Subijana, Álvaro Garrido y Hilario Arbelaiz, así como periodistas como José Carlos Capel, Alberto Granados o Alexandra Sumasi, o personalidades de la talla de Bengamín Lana, director general de Vocento Gastronomía.

En el túnel de vino, se superaron las 5.200 degustaciones durante los tres días. Además, el número de personas que participaron en los talleres, catas y almuerzos superaron las 500, mientras que el número de degustaciones de tapas y vinos fueron de más de 2.700.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo, Lope Afonso, señaló que «nuestra presencia en San Sebastián Gastronomika afianza el posicionamiento de Tenerife como isla que se preocupa por la gastronomía. Hemos enseñado nuestra oferta en un foro especialmente cualificado, que en ediciones anteriores ha reconocido y valorado lo que hace Tenerife». Afonso mostró su «orgullo» con el hecho de que los productores de la isla «hayan tenido eco en San Sebastián Gastronomika, y también que los productos hayan sido llevado a la mesa a través de la intervención de nuestros chefs».

El consejero de Sector Primario, Valentín González, comentó que «han sido unas jornadas intensas donde la tradición y innovación del producto local, como son los productos pesqueros, mieles, gofio, cereales, vinos de Tenerife y demás, se han mostrado con una novedosa redefinición como producto gastronómico, todo ello, en el contexto de un destino turístico sostenible y respetuoso con el medio rural y la laboriosidad de los productores, agricultores y ganaderos y pescadores de la isla».

Para la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani, «la isla vuelve a brillar en esta edición, donde hemos innovado y sorprendido al público profesional: este año con el Ronqueo de Túnidos». Tenerife está innovando también, por ejemplo, con el cultivo del cacao. Un producto de alto valor que le confiere a esta fruta una característica distintiva dado el suelo volcánico donde crece. A esto hay que sumar que es una interesante alternativa a un mercado muy volátil y a menudo falto de suministro. n