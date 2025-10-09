Los dos telescopios privados más grandes de España coronan El Teide

Hace 25 años, el astrónomo Miquel Serra pasaba las noches en el Observatorio del Teide junto al fundador del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Francisco Sánchez, soñando con la posibilidad de desarrollar un telescopio astronómico de dos metros. Sería el más grande de la montaña de Izaña y permitiría estudiar asteroides, meteoritos o incluso las estrellas más pequeñas del universo. Un cuarto de siglo después, Serra pisa los cimientos de su “tercer hijo”, un telescopio con un espejo de dos metros que, junto a su gemelo, se ha convertido en la infraestructura astronómica de titularidad privada más grande de España.

Se trata de los telescopios TTT (siglas de Two Meters Twin Telescope), una infraestructura científica promovida por la empresa canaria Light Bridges que ha logrado cumplir con una antigua promesa del Astrofísico. “Siempre lo metíamos en los presupuestos del IAC, pero la financiación pública nunca era capaz de hacerlo realidad”, comenta Miquel Serra mientras se observa con emoción el interior del telescopio.

Presentación de los cuatro telescopios robóticos Two-Meter Twin Telescope (TTT) / María Pisaca Gámez

Los TTT empezaron a funcionar en febrero de este año, y su impacto en la ciencia “ya es notable”. Desde entonces, los científicos han conseguido publicar una decena de artículos científicos gracias a las observaciones realizadas en el telescopio. “Es una cantidad inusualmente alta”, insiste el investigador, que hoy es también director científico de la empresa Light Bridges.