Raquel Udiz: «Somos el único centro veterinario de la provincia que opera cataratas»

Visión Veterinaria se presenta como el primer centro oftalmológico veterinario de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué supuso abrir un centro especializado y cómo ha evolucionado desde entonces?

Hace 9 años, abrir un centro especializado en oftalmología veterinaria en Tenerife supuso un gran paso tanto profesional como personal. En aquel momento, existía una clara necesidad de ofrecer un servicio avanzado y específico en salud ocular para las mascotas, con la misma calidad diagnóstica y tecnológica que se encuentra en medicina humana. Apostamos por crear un espacio donde la especialización y la empatía fueran de la mano, y eso marcó nuestra filosofía desde el inicio. Desde entonces, hemos crecido mucho: incorporamos tecnología de última generación, técnicas quirúrgicas más precisas y un equipo cada vez más formado y apasionado. Hoy seguimos con la misma ilusión del primer día, pero con la experiencia de haber ayudado a cientos de familias a devolver la luz a la mirada de sus compañeros.

¿Cómo describe la filosofía de la clínica?

Cada paciente es único, y detrás de cada uno hay una familia que sufre, se preocupa y espera respuestas. Por eso, nuestro enfoque combina la medicina más avanzada con una atención cercana, empática y honesta. Nos gusta que las familias se sientan acompañadas en todo el proceso, entendiendo cada diagnóstico y cada decisión.

La clínica ofrece un servicio integral en oftalmología veterinaria. ¿Qué tipo de diagnósticos se realizan con mayor frecuencia en sus pacientes?

En nuestro día a día atendemos una gran variedad de casos, pero los diagnósticos más frecuentes suelen estar relacionados con problemas de la córnea, como úlceras o queratitis; enfermedades del cristalino, especialmente las cataratas; el síndrome de ojo seco; y el glaucoma. También vemos muchas patologías de los párpados y del sistema lagrimal, que pueden afectar gravemente al confort y la visión del animal si no se tratan a tiempo.

La cirugía de cataratas es uno de los procedimientos más avanzados en oftalmología veterinaria. ¿Podría explicarnos en qué consiste?

La cirugía de cataratas es uno de los procedimientos más delicados y, al mismo tiempo, más gratificantes que realizamos. De hecho, en este momento somos el único centro que opera esta patología en la provincia. Consiste en retirar el cristalino opaco -que es como la lente natural del ojo- e, idealmente, sustituirlo por una lente intraocular artificial que devuelve la transparencia y la capacidad de enfocar. Para ello utilizamos la misma técnica que se usa en oftalmología humana, que permite fragmentar y aspirar la catarata a través de una mínima incisión. El resultado puede ser realmente emocionante: muchos animales recuperan la visión de forma inmediata y vuelven a comportarse como antes, reconociendo a sus familias, jugando o moviéndose con seguridad. Es un procedimiento complejo que requiere tecnología muy avanzada y una preparación exhaustiva, pero el beneficio para el paciente y su entorno es enorme.

¿Qué tipos de cirugías relacionadas con patologías de la edad realizan más frecuentemente en perros y gatos?

Con el paso de los años, los ojos de nuestras mascotas, al igual que los nuestros, pueden desarrollar pequeñas alteraciones que afectan su visión y su bienestar. En perros y gatos mayores, las cirugías más habituales incluyen las de cataratas, que les permiten recuperar la vista y mantener su autonomía; las correcciones de párpados, como la blefaroplastia, para tratar entropiones o ectropiones que causan dolor o irritación; y las intervenciones sobre masas o tumores palpebrales, que en muchos casos son benignos, pero pueden resultar molestos. Además, realizamos procedimientos especializados en el sistema lagrimal y cirugías para tratar glaucomas o desprendimientos de retina.

¿Qué consejos daría a los dueños de mascotas para prevenir problemas oftalmológicos relacionados con la edad o enfermedades oculares frecuentes?

El mejor consejo siempre es la prevención. Muchas enfermedades oculares avanzan de forma silenciosa, y cuando los síntomas son evidentes -como el enrojecimiento, el lagrimeo, la opacidad o el picor constante- ya pueden existir daños importantes. Por eso recomendamos realizar revisiones oftalmológicas periódicas, especialmente a partir de los siete u ocho años de edad. En casa, es fundamental observar los ojos con regularidad. En cualquier caso, estamos a la disposición de las familias que requieran información y orientación.