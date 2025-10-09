Se agotan las plazas de los viajes del Imserso en Canarias

Las primeras jornadas de reservas del programa de viajes del Imserso han dejado prácticamente sin disponibilidad los destinos del archipiélago canario, uno de los más demandados entre los viajeros sénior en esta nueva temporada. Desde la apertura del sistema, comunidades como la Valenciana registraron un importante volumen de solicitudes, lo que provocó que muchos destinos quedaran completos en cuestión de horas.

Según los datos observados en la web de Mundicolor —la empresa encargada de gestionar el lote 2 del programa, que incluye los viajes a Canarias y Baleares—, las plazas con transporte hacia las islas canarias se agotaron con rapidez. En el caso de Tenerife, no quedaba ninguna de las casi 20 opciones disponibles con vuelo incluido, mientras que en Gran Canaria las 14 fechas previstas entre abril y junio también desaparecieron en pocas horas.

Aun así, en Fuerteventura y La Palma se mantenían algunas plazas disponibles, aunque únicamente para quienes optaran por viajar sin transporte, asumiendo por su cuenta el desplazamiento hasta el destino.

La alta demanda no se ha limitado al archipiélago. También los circuitos culturales y varios destinos de costa peninsular han registrado un fuerte ritmo de reservas, sobre todo para las fechas de primavera, que son tradicionalmente las más solicitadas.

El Imserso, que este año oferta cerca de 900.000 plazas en toda España, vuelve a evidenciar el atractivo de Canarias como destino prioritario para los mayores. El clima templado durante todo el año y la oferta con transporte incluido convierten al archipiélago en una de las opciones más codiciadas del programa, que en apenas unos días ha dejado la mayoría de sus viajes completos o en lista de espera.