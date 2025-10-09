Clínica Nivaria revoluciona el tratamiento del ojo seco

Clínica Oftalmológica Nivaria se ha consolidado como un centro de referencia en Canarias gracias a su apuesta constante por la excelencia médica, la innovación tecnológica y la atención personalizada. Con un equipo de especialistas altamente cualificados y una trayectoria marcada por la incorporación de técnicas punteras en oftalmología, la clínica da ahora un paso más en su compromiso con los pacientes al integrar un nuevo avance: la Luz Pulsada Intensa (IPL) para el tratamiento del síndrome del ojo seco.

La sequedad ocular, también conocida como ojo seco, es hoy uno de los problemas más comunes en las consultas de oftalmología. Se trata de una alteración de la superficie ocular que ocurre cuando no se producen lágrimas suficientes o cuando su calidad no es la adecuada para mantener una lubricación correcta del ojo. Este déficit provoca síntomas que van desde la sensación de arenilla, escozor y enrojecimiento, hasta episodios de visión borrosa o dolor ocular, afectando de forma directa a la calidad de vida de quienes lo padecen.

El doctor Manuel Sánchez-Gijón González-Moro, socio fundador y subdirector médico de Clínica Nivaria, lo resume con claridad: “El ojo seco se ha convertido en un problema de salud visual cada vez más prevalente en los últimos años. Factores como el uso intensivo de pantallas digitales, la exposición a ambientes secos y el envejecimiento de la población han provocado un notable incremento en el número de personas que consultan por estos síntomas”.

El auge del ojo seco responde a múltiples causas. Entre ellas, destaca la disfunción de las glándulas de meibomio, encargadas de producir la capa lipídica de la lágrima que evita su evaporación. Cuando estas glándulas no funcionan correctamente, la película lagrimal pierde estabilidad y el ojo queda expuesto. A este factor se suman los cambios hormonales asociados a la menopausia, el envejecimiento natural, el uso prolongado de pantallas que reduce la frecuencia del parpadeo, y los ambientes con baja humedad relativa, como oficinas con aire acondicionado o calefacción central. Otras circunstancias también contribuyen al problema, como el uso de lentes de contacto, las cirugías refractivas previas o determinados medicamentos que alteran la secreción lagrimal.

Aparato IPL. / ED

Luz Pulsada Intensa: una innovación al servicio del paciente

Conscientes de esta realidad, en Clínica Nivaria han incorporado la tecnología de Luz Pulsada Intensa (IPL), un tratamiento avanzado y no invasivo especialmente eficaz en los casos de ojo seco vinculados a la disfunción de las glándulas de meibomio. El procedimiento consiste en aplicar pulsos de luz controlados en la zona periocular, fundamentalmente en los párpados inferiores y la región de las mejillas. La acción de la luz consigue tres efectos clave: reduce la inflamación, estimula el funcionamiento normal de las glándulas y mejora la calidad y estabilidad de la película lagrimal. Según explica Sánchez-Gijón, los resultados han sido muy prometedores: “La mayoría de los pacientes experimenta una mejoría significativa tras las primeras sesiones: disminuye la sensación de arenilla, aumenta el confort ocular y se reduce la dependencia de lágrimas artificiales”.

Cada sesión de IPL tiene una duración aproximada de 10 a 15 minutos y no requiere preparación especial ni periodo de recuperación. “No es un procedimiento invasivo ni doloroso. Al finalizar, puede retomar de inmediato su vida normal”, detalla.

Los posibles efectos secundarios son muy poco frecuentes y, cuando aparecen, se limitan a un leve enrojecimiento o sensación de calor transitoria en la zona tratada. En manos expertas, como subraya el doctor, se trata de un tratamiento seguro y eficaz.

La gran diferencia respecto a otros tratamientos tradicionales radica en que el IPL no se limita a aliviar los síntomas, sino que actúa sobre la causa subyacente del ojo seco, al mejorar el funcionamiento de las glándulas de meibomio. Esto se traduce en una mejoría sostenida y, en muchos casos, duradera, lo que supone un cambio de paradigma en el manejo de esta enfermedad. Con esta apuesta, Clínica Nivaria refuerza su posición como centro pionero en Canarias en el abordaje del ojo seco y otras patologías oftalmológicas.

“En Clínica Nivaria nos esforzamos cada día por ofrecer la tecnología más avanzada y un enfoque integral en el tratamiento de las enfermedades oculares. El síndrome del ojo seco es una patología cada vez más prevalente, y por eso hemos apostado por incorporar soluciones innovadoras como el IPL, dentro de un protocolo de seguimiento personalizado. Nuestro objetivo es siempre mejorar la calidad de vida de quienes confían en nosotros”, concluye Sánchez-Gijón.

Clínica Nivaria se consolida como un referente indiscutible en Canarias en el cuidado de la salud ocular, ofreciendo a cada paciente una atención basada en la excelencia médica, el trato humano y la tecnología más avanzada.