Ley ELA
El Gobierno aprobará "en unos días" una generación de crédito para financiar la ley de enfermos de ELA
El PP ha acusado al Ejecutivo de "engañar" a los pacientes al prometerles que la ley aprobada en octubre de 2024 tendría financiación
EFE
La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha anunciado este miércoles que el Ejecutivo llevará en "unos días" al Congreso de los Diputados la "generación de crédito" para financiar la ley de enfermos de ELA.
Montero ha hecho este anuncio durante la sesión de control al Gobierno en el pleno del Congreso, cuando la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, ha acusado al Ejecutivo de "engañar" a los enfermos de ELA al prometerles que la ley aprobada en octubre de 2024 tendría financiación.
"Usted es la vicepresidenta que, sin tener presupuestos en tres años, ha movido miles y miles de millones de euros y no ha encontrado 230 millones para la ELA. Es imposible explicárselo a los pacientes, a las familias, a la gente en la calle, es incomprensible", ha dicho.
En su respuesta, Montero ha acusado al PP se "utilizar a los enfermos de ELA" y ha anunciado la próxima aprobación de crédito.
"A ver qué vota el PP cuando traigamos a este Parlamento la generación de crédito dentro de unos días para poder atender esas necesidades", ha señalado.
