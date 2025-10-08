Canarias registra 57 alertas diarias por violencia machista: en seis de cada diez las víctimas corrían peligro inminente

El servicio de violencia de género del 112 Canarias registró 13.885 alertas en los nueve primeros meses del año, un 7% más que en el mismo periodo del año anterior. Este dato se traduce en una media de casi 57 llamadas diarias. Septiembre fue el mes con las cifras más preocupantes. De los 1.719 avisos recibidos, 1.038 eran de emergencia, es decir, que en el 60,4% de las alertas la víctima corría un peligro inminente, según informó el Instituto Canario de Igualdad (ICI). Además, en los últimos treinta días, este organismo público realojó a 29 mujeres y a 19 menores isleños que tuvieron que abandonar su casa porque, al convivir con sus agresores, estaban en riesgo extremo.

Tenerife ha sido el territorio peor parado en septiembre, al registrar el mayor volumen de llamadas de emergencia. En concreto, casi la mitad de los casos graves -505 de 1.038- tuvieron lugar en esta Isla. Bastante por detrás, con 333 avisos, se sitúa Gran Canaria, a la que siguen Lanzarote (117), Fuerteventura (61), La Palma (19), La Gomera (2) y El Hierro (1). Desde el ICI subrayan que, pese a que los datos muestran una realidad alarmante, también revelan que las mujeres acuden cada vez más a los sistemas de protección y se atreven a dar el paso de pedir ayuda.

Los casos de violencia de género se disparan en verano, sobre todo entre julio y agosto. Se trata de una tendencia que vuelve a repetirse en 2025 y que muchos expertos atribuyen a las vacaciones o, más bien, a un mayor tiempo de convivencia en el hogar. De hecho, el periodo estival suele coincidir con los meses en los que más asesinatos hay. Sin ir más lejos, en 2024, el 61% de las víctimas mortales falleció en esta época del año.

Un problema "estructural"

La directora del ICI, Ana Brito, señaló que los datos del mes pasado evidencian que la violencia de género no es un invento, sino que es un problema estructural que ni siquiera se ha podido erradicar con años de lucha feminista, con campañas de sensibilización y con los recursos implementados. «Por este motivo, me gustaría apelar a la conciencia ciudadana, si se sospecha o se presencia una situación de este tipo se debe llamar al 112 porque este gesto podría salvar una vida», añadió.

Perfil de la víctima

El perfil de la víctima es el de una mujer de mediana edad, maltratada por su pareja o expareja y que ha sufrido una agresión física. Por edades, el mayor número de alertas (347 alertas) se produjo en casos en los que la agredida tiene entre 36 y 55 años, seguidas de las de 18 a 35 años (294 alertas) y las de 56 a 75 años (110). Respecto a los grupos de edad más vulnerables, 21 eran menores de 18 años y 11 eran mayores de 76 años.

De los casos detectados, un 4% había sufrido violencia física con agresión sexual, un porcentaje que se traduce en 55 alertas que obligaron a activar los centros de crisis hasta en 24 ocasiones. El 43 % (741) se refería solo a agresiones físicas y un 39 % (671) a otros tipos de maltratos, como el psicológico o el económico. El resto fueron llamadas de consulta o coordinación.

¿Quién da la voz de alarma?

Durante este último mes, cuatro de cada diez alertas (45%) fueron realizadas por la propia agredida, el 24% por alertantes accidentales, el 15% por una institución y el 6% por familiares. En la gran mayoría de los casos, el agresor fue la pareja (833) o la expareja (434) de la víctima, aunque también se registraron agresiones realizadas por hijos (72), desconocidos (36), hermanos (31) o padres (12).

Con la intención de frenar esta lacra, las salas operativas del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, CECOES 1-1-2, prestan atención telefónica en todo el territorio insular, las 24 horas y durante los 365 días del año. Además de actuar en aquellos casos en los que se detecta un peligro inminente, este servicio –financiado por el ICI– solventa posibles consultas. Solo en el último mes recibieron 454 llamadas de mujeres que precisaban información sobre algún recurso concreto o que tenían alguna duda específica. La mayoría de estas preguntas se realizó en alguna de las islas capitalinas: 194 en Gran Canaria y 182 en Tenerife.

En la misma línea, las llamadas recibidas por el 112 durante este último mes de septiembre generaron 169 activaciones de los dispositivos de emergencia para mujeres agredidas (DEMA) y movilizaron 1.007 recursos policiales y 93 sanitarios.

Peores datos que en 2024

Pese a los esfuerzos realizados en los últimos años para acabar con esta lacra, lo cierto es que el 2025 está siendo un año negro. El Archipiélago cerró 2024 sin feminicidios, un hito histórico que no se había logrado al menos desde que existen datos oficiales. Este año, sin embargo, las Islas ya han lamentado el asesinato de dos canarias: la primera, una mujer de 57 años a manos de su novio y la segunda, una madre víctima de su propio hijo, ambas en Las Palmas de Gran Canaria.

A nivel nacional, el Ministerio de Igualdad cifra en 29 el número de mujeres asesinadas este año, un dato que se eleva hasta las 1.324 fallecidas desde 2003. A esta sangría se sumaron en los últimos días dos víctimas más procedentes de Sevilla y Marbella que, presuntamente, perdieron la vida a manos de su expareja y de su cónyuge, respectivamente. La de la capital hispalense tenía solo 29 años y la de Málaga, 84.

Pulseras antimaltrato

Para evitar que la violencia machista llegue a su expresión más extrema –el asesinato–, el Ejecutivo estatal puso en marcha unas pulseras antimaltrato que, según recoge la Memoria de la Fiscalía General del Estado de 2024, no han sido del todo eficaces. Estos fallos han generado bastante polémica porque han derivado en un vacío informativo que habría provocado que en algunos casos los juzgados no pudieran conocer cuándo se quebrantaban las órdenes de alejamiento. En medio del escándalo, el Pleno del Senado aprobó este miércoles una moción con la que reprobó la gestión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y pidió su dimisión.

Esta moción salió adelante con 145 votos a favor, 112 votos en contra y dos abstenciones, y con ella también se instó al Gobierno a realizar una auditoría «independiente» sobre esta cuestión y a dar «transparencia» a los datos sobre los efectos de los fallos del Sistema Cometa en procesos judiciales de casos de quebrantamientos de órdenes de alejamiento.

Reproches a la ministra

En defensa de la moción, la senadora popular Emma Buj aseguró que diferentes profesionales participantes del servicio Cometa, tales como agentes de Policía Nacional o jueces y fiscales, advirtieron a Igualdad de los problemas en las pulseras y el malestar de mujeres usuarias, pero Redondo los ignoró, «mintió» y los «ocultó».

Además, recriminó a la ministra que «solo» tomara medidas al respecto cuando la polémica se hizo pública y que haya «desprotegido» a las víctimas mediante su «negligencia» en la gestión de las pulseras antimaltrato.