La Aemet activa aviso por calima en Canarias este miércoles: Tenerife y las islas occidentales, las más afectadas

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé que la calima en altura afecte este miércoles, 8 de octubre, a buena parte de Canarias, con un ligero ascenso de las temperaturas y viento del nordeste moderado a fuerte en las zonas costeras y de medianías.

Las temperaturas más altas podrían alcanzar los 34 ºC, principalmente en las medianías del sur y oeste de las islas de mayor relieve.

Tenerife, con ascenso de temperaturas y rachas fuertes de viento

En Tenerife, el día será poco nuboso o despejado, aunque no se descarta calima ligera en altura.

Las temperaturas subirán ligeramente, sobre todo en medianías, con máximas en torno a los 28 ºC en Santa Cruz de Tenerife. El viento del nordeste soplará con intervalos de fuerte intensidad, especialmente en el sureste y noroeste de la isla, amainando a partir del mediodía.

En las cumbres centrales, predominará un viento flojo de componente este.

Jornada de calima en Tenerife. / Arturo Jiménez

La Palma, El Hierro y La Gomera: calima ligera y máximas en torno a 27–28 ºC

En La Palma, se esperan nubes bajas al norte y este con apertura de claros en las horas centrales, y calima ligera en altura. Las máximas alcanzarán 27 ºC en Santa Cruz de La Palma, y el viento del nordeste podría soplar con rachas muy fuertes en El Paso y zonas del litoral sureste y noroeste.

En La Gomera, el cielo se mantendrá poco nuboso, salvo en el norte, donde persistirá algo de nubosidad. La calima en altura podría reducir ligeramente la visibilidad, con máximas de 28 ºC en San Sebastián.

Por su parte, El Hierro registrará un ligero ascenso térmico en medianías, con valores que podrían llegar a 25 ºC en Valverde. El viento del nordeste también será intenso en las vertientes sureste y noroeste, amainando por la tarde.

Resto del archipiélago: viento y mar de fondo del noroeste

En Gran Canaria, el norte permanecerá nuboso con claros al mediodía, mientras que en el sur y el oeste las temperaturas alcanzarán hasta 34 ºC.

Lanzarote y Fuerteventura mantendrán un panorama poco nuboso con ligera calima y viento moderado con intervalos fuertes en zonas interiores.

El estado del mar será de fuerte marejada, con viento del nordeste fuerza 5 a 6 y rachas de hasta 61 km/h en altamar, además de mar de fondo del noroeste de uno a dos metros.

Recomendaciones ante la calima y el calor

La Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias aconseja evitar actividades al aire libre en las horas centrales del día, mantener una buena hidratación y cerrar puertas y ventanas para reducir la entrada de polvo en suspensión.

Se recomienda también precaución en la carretera ante la posible reducción de la visibilidad y seguir las actualizaciones oficiales de la AEMET durante las próximas horas.