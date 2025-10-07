Pintar para sanar y comunicar: pacientes del área de Salud Mental del HUC inauguran una muestra colectiva

Angélica Matamoros es paciente del área de Salud Mental del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC) desde hace un año. Aunque eso no es lo único que la caracteriza. Hoy, con los nervios a flor de piel, se presentó como una auténtica comisaria de arte. Desde el fondo de la sala de exposiciones del Parlamento de Canarias señaló, a lo lejos, una pieza colgada en la pared: un cuadro de unos dos metros de largo con colores vivos que de primeras parece un simple paisaje, pero que en realidad esconde mucho más. Pertenece a la muestra colectiva que ella misma ha realizado junto al resto de sus compañeros del hospital —en colaboración con el Centro de la Cultura Popular Canaria (CCPC)— y que estará abierta al público hasta el próximo martes, día 14 de octubre, en el horario habitual de apertura de la Cámara autonómica.

La exposición recoge, con motivo del Día Mundial de la Salud Mental –que se celebrará este mismo viernes–, el trabajo de meses de diez pacientes psiquiátricos que han encontrado en el arte una manera de transmitir su realidad. Fernando de Montiano, jefe de Servicio de las Unidades de Subagudos y Rehabilitación Activa del Área Externa de Salud Mental del HUC, explicó durante la inauguración de la muestra que «la continuidad de este tipo de actividades es fundamental para mejorar las capacidades y estados de ánimo de los pacientes, así como las interacciones sociales entre ellos mismos», señaló.

Significado de la obra

Es el caso de Matamoros, que en un intento de trasladarse a una Tenerife más nostálgica plasmó en su obra algunas casas blancas que recuerdan a las tradicionales viviendas del pueblo de Masca. Acompañadas de montañas de fondo, árboles que recuerdan a dragos de Canarias y aves que emulan ser cuervos o gaviotas —en función del color de cada uno—, la mujer compartió que intentaba expresar recuerdos del pasado. La obra no es solo de ella. De hecho, la ha realizado junto a otros compañeros. Eso sí, no se han visto solos en ningún momento. Durante los talleres rutinarios han contado con el apoyo y la dirección artística de la pintora Elia Estévez.

Angelina Matamoros junto a su pieza. / María Pisaca

Pese a que la exposición en sí misma es una novedad, la realización de talleres de este tipo no lo es. El HUC, y en concreto el área de Salud Mental, lleva años colaborando con el CCPC. Montiano, recalcó que la relación del hospital con la entidad lleva activa desde hace más de 30 años. «En 1988 comenzamos a realizar este tipo de actividades y lo de hoy no es más que una demostración de lo que los pacientes hospitalizados en la Unidad de Rehabilitación Activa pueden llegar a hacer», explicó.

40 años de trabajo

La representante del CCPC, Carmen Delia Leal, reconoció que es un «honor» para ellos haber acompañado durante casi 40 años a los pacientes. En los primeros años, se encargaban de preparar actuaciones musicales y de humor, pero con el paso del tiempo decidieron centrarse en la labor didáctica de talleres. «Hemos logrado introducir momentos agradables y divertidos en el centro hospitalario y, poco a poco, romper ese estigma que arrastran las enfermedades mentales», agregó. A esta opinión se sumó la médico residente, Alicia Palacio, que recordó que este tipo de actos visibilizan la salud mental desde otro punto de vista. Además, aprovechó para señalar que el arte no solo permite a estos pacientes plasmar su realidad, sino que también les sirve como búsqueda del sentido.

Pero la pintura no es la única destreza que permite a los pacientes sanar. El gerente del HUC, Rafael Martín, explicó que el hospital también cuenta con otros talleres como, por ejemplo, un huerto urbano, y actividades sensoriales, musicales y de teatro. «Son acciones clave que favorecen el tratamiento terapéutico de nuestros pacientes», matizó. Y añadió que la cita de esta mañana representa un despliegue de talento y de actividad, pero también una postura valiente de quienes a través del arte encuentran una forma de comunicar, sanar y reivindicar su lugar en la sociedad.

La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, disfrutó de cada una de las piezas. Y apuntó que «cada trazo, cada color y cada forma aquí reflejada nos habla de una lucha íntima, pero también de la fuerza transformadora del arte y la cultura».

Asimismo, indicó que mostrar estas creaciones en espacios públicos como el Parlamento de Canarias ayuda a romper estigmas y prejuicios asociados a la salud mental. Y es que además de lo evidente, también ayuda a personas como Matamoros a disfrutar de experiencias nuevas donde se convierten en protagonistas.