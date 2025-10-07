Eloy Román deja la jefatura de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife para dirigir el cuerpo en Ceuta
El mando policial, natural de Huesca y licenciado en Psicología, ha destacado por su talante y su conocimiento de distintas unidades del cuerpo
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha nombrado al hasta ahora comisario jefe provincial de Santa Cruz de Tenerife, Eloy Román, como nuevo jefe superior de la Policía Nacional en Ceuta.
La designación se produce un año y siete meses después de que fuera designado para dirigir el cuerpo de seguridad en Tenerife y La Palma, donde fue ampliamente valorado por su talante dialogante y su conocimiento de diversas unidades policiales. Su nombramiento fue entonces celebrado por distintos ámbitos de la institución.
Natural de Monzón (Huesca) y con 58 años, Román es licenciado en Psicología. A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado puestos de relevancia. Tras su paso por Figueres y Jaca, fue jefe de la Comisaría del Sur de Tenerife, que abarca zonas turísticas como Adeje y Arona, así como de la Comisaría de La Laguna. Además, estuvo al frente de la Jefatura de Operaciones de la Comisaría Provincial, donde ejerció como ‘número dos’ del mando provincial.
