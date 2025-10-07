Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Eloy Román deja la jefatura de la Policía Nacional en Santa Cruz de Tenerife para dirigir el cuerpo en Ceuta

El mando policial, natural de Huesca y licenciado en Psicología, ha destacado por su talante y su conocimiento de distintas unidades del cuerpo

Eloy Román.

Eloy Román. / ED

El Día

El Día

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha nombrado al hasta ahora comisario jefe provincial de Santa Cruz de Tenerife, Eloy Román, como nuevo jefe superior de la Policía Nacional en Ceuta.

La designación se produce un año y siete meses después de que fuera designado para dirigir el cuerpo de seguridad en Tenerife y La Palma, donde fue ampliamente valorado por su talante dialogante y su conocimiento de diversas unidades policiales. Su nombramiento fue entonces celebrado por distintos ámbitos de la institución.

Natural de Monzón (Huesca) y con 58 años, Román es licenciado en Psicología. A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado puestos de relevancia. Tras su paso por Figueres y Jaca, fue jefe de la Comisaría del Sur de Tenerife, que abarca zonas turísticas como Adeje y Arona, así como de la Comisaría de La Laguna. Además, estuvo al frente de la Jefatura de Operaciones de la Comisaría Provincial, donde ejerció como ‘número dos’ del mando provincial.

