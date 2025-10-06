Nace un espacio para recordar a las personas que se han ido, 'Las Vidas que Nos Dejaron'

Convertir la emoción que deja la muerte de un ser querido en un recuerdo de experiencias es el objetivo de Las Vidas que Nos Dejaron. Esta iniciativa ofrece un espacio, digital e impreso para que la pérdida de alguien no quede en el olvido. Este proyecto explora la posibilidad de que nuestros lectores se atrevan a expresar a través de sus sentimientos lo que esa persona que nos ha dejado. Busca transformar la ausencia en un legado compartido.

Se parte de Las Vidas que Nos Dejaron no es escribir un obituario ni redactar una biografía. Queremos mostrar historias de personas tal y como eran en su día a día: por qué les añoramos; qué contribución hicieron a través de detalles simples; cómo crearon sus instatntes de felicidad; cuándo nos dimos cuenta de lo importantes que eran; cómo quisieron ser en sus vidas; o qué momento nos sigue llenando de ilusión, dolor alegría o tristeza.

Se puede participar en Las Vidas que Nos Dejaron mediante un texto no superior a 325 palabras acompañada de una fotografía de calidad enviados a través del formulario abierto en la página web https://www.lasvidasquenosdejaron.com hasta el próximo 27 de octubre a las 23:59 horas.

Requisitos

La imagen deberá mantener alguna relación con lo que se expresa en el texto. Un equipo seleccionará cuáles serán editadas en la versión digital y citadas en un acto que se celebrará en el Teatro Consistorial de Gáldar el próximo jueves 13 de noviembre. Prensa Ibérica se reserva el derecho a publicarlas en edición impresa.

Si quiere contar su historia y no sabe cómo puede solicitar nuestras colaboración, puede hacerlo a través de un mensaje de texto o WhatsApp al número de teléfono 669129983, o con un correo electrónico a la dirección contacto@lasvidasquenosdejaron.com. La información recibida será validada antes de su publicación.

Las Vidas que Nos Dejaron es un proyecto de innovación social impulsado por Prensa Ibérica en Canarias que contribuye al cumplimiento de la Agenda Canaria 2030.