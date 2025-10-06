Joven, con móvil y auriculares, el peatón más expuesto a accidentes

Joven, de entre el 18 y 25 años, que circula por la calle mirando el móvil y que, además, suele usar unos auriculares que le aíslan casi por completo de cualquier estímulo exterior. Ese es el perfil del denominado «peatón tecnológico», una parte importante de las miles de personas que todos los días circulan por las calles del Archipiélago. Se ha convertido en el viandante más expuesto entre un colectivo que ya de por sí es el más vulnerable de la seguridad vial.

Un lamentable ejemplo

Es una realidad que ha sido tristemente confirmada esta misma semana en las calles de la capital tinerfeña. El martes pasado, una joven de apenas 22 años falleció en el barrio de la Cruz del Señor tras ser arrollada por el tranvía. Pese a que el conductor alertó que se aproximaba varias veces con la bocina, ella no lo escuchó porque caminaba con auriculares.

Canarias ostenta el triste honor de haberse convertido, según los datos de accidentalidad en las carreteras recopilados entre 2014 y 2023, en la segunda comunidad con mayor proporción de peatones fallecidos en accidente de tráfico.

Informe sobre peatones

Todos estos datos están extraídos de un estudio presentado recientemente por la Fundación Línea Directa y que lleva por título Caminar seguros. Accidentalidad y riesgos de los peatones en España (2014-2023). Ricardo Carrasco es el jefe de Seguridad Vial de la Fundación y recordó la importancia de poner el foco, precisamente, en los peatones. «Todos en algún momento somos peatones a lo largo del día, por mucho que luego cojamos nuestro vehículo. No es solo que sea el colectivo más numeroso de la seguridad vial sino que, además, es el más vulnerable. La letalidad que tiene un peatón es infinitamente superior a la de un automovilista o cualquier otro usuario», explicó el experto.

Puntos negros: TF-1

Pero ahí no quedan los dudosos récords de siniestralidad contabilizados en las carreteras canarias en la última década. La TF-1 tiene el tramo con mayor número de atropellos mortales del país, que está situado entre los puntos kilométricos 54,5 y 78. Es decir, entre la estación de servicio Repsol de Granadilla y la entrada de la localidad de Adeje, en Fañabé. «Tengamos en cuenta que el estudio se refiere a los últimos diez años y que la vía, aunque es una autopista, atraviesa varias zonas pobladas y eso hace que las interacciones entre peatones y vehículos sea algo relativamente habitual», precisó Carrasco. No obstante, la TF-1 ha ido cambiando en los últimos años y desde Línea Directa prevén que estas mejoras hagan que se reduzca el peligro. «Lo cierto es que entre esos puntos kilómetros se han contabilizado 12 atropellos mortales en los últimos diez años». Con 172 fallecidos y más de 4.700 peatones heridos en los últimos diez años, Canarias tiene una proporción de fallecidos del 27%. Por regiones, solo Madrid supera al Archipiélago, al que le sigue muy de cerca Galicia.

El objetivo del informe es precisamente alertar y sensibilizar a los peatones de los riesgos que asumen con acciones tan rutinarias como las de transitar con auriculares que aíslan completamente del ruido o, peor aún, caminar y cruzar calles mirando el móvil. Eso, por supuesto, sin quitar la vista las infracciones que también cometen los conductores ni culpabilizar al peatón.

Casi siempre es culpa del conductor

«Hemos analizado un centenar de siniestros en los que están implicados un conductor y un peatón y en el 72% de los casos el peatón no había cometido ningún tipo de infracción». Es decir, en la mayor parte de los atropellos la responsabilidad se puede achacar a despistes por parte del conductor o a un exceso de velocidad.

Con todo, y pese a que hace unos años se hablaba de los peligros de que los peatones caminaran por la calle hablando por su teléfono móvil, la realidad ha cambiado. «Ya no es sólo eso, que de por sí abstrae de nuestro entorno porque limita la visión frontal, la periférica y reduce la capacidad de reacción», alertó Carrasco. «Ahora nos encontramos con que encima caminan con cascos, lo que aísla de cualquier señal acústica, incluidos los ruidos de los vehículos cuando se aproximan», añadió.

Más de 124.000 siniestros

Según este informe, y a nivel nacional, en la última década (entre 2014 y 2023) se han contabilizado más de 124.000 siniestros con peatones implicados. De ellos, casi unas 3.500 personas perdieron la vida. Es decir, uno de cada cinco fallecidos en accidente de tráfico (20,4%) fueron peatones atropellados.

Según aclaran desde Línea Directa, este es el primer estudio que realizan poniendo el foco en los peatones. «Hace unos años hicimos uno específico sobre usuarios vulnerables como los de patinetas, bicicletas y demás pero nunca nos habíamos centrado en los peatones, que al final somos todos».