El dispar impacto del cambio climático en Canarias: las islas verdes se calentarán más que en las orientales

El cambio climático tendrá un abrupto impacto en el vulnerable archipiélago canario. Sin embargo, cada una de las Islas vivirá sus efectos de forma dispar. Así, aunque a finales de siglo las islas más calurosas seguirán siendo Lanzarote y Fuerteventura; las que sufrirán un cambio mayor en su clima serán las islas verdes. La Gomera, El Hierro y La Palma serán las más afectadas por el aumento de temperaturas previsto para el Archipiélago de aquí a final de siglo, pudiendo llegar a registrar –en el peor escenario– temperaturas medias 4 grados por encima de lo habitual.

Así lo pone de manifiesto un artículo publicado hoy en la revista International Journal of Climatology. En él un equipo de la Universidad de La Laguna (ULL) ha concluido que, además, será La Gomera la isla que quedará más expuesta al aumento de temperaturas globales.

«Por su orografía, especialmente la disposición de sus barrancos, el calor podría quedarse atrapado en algunas zonas concretas mucho más tiempo», explica Noelia Cruz, investigadora especialista en Desarrollo Regional la ULL y la autora principal de este artículo que surge del proyecto europeo Arsinoe.

Esta situación se asemeja a la que ya ocurre en Gran Canaria durante las olas de calor. Y es que, durante los días en los que se producen intrusiones de aire caliente desde el continente africano, es común que la cuenca de Tejeda permanezca varios días registrando temperaturas altas, más incluso que en otros lugares del Archipiélago. La orografía de estas zonas facilita que el calor se estanque, al no disponer de mecanismos naturales de renovación del aire.

Nueva plataforma

A través de los datos de una plataforma desarrollada por la Fundación de Investigación del Clima (FIClima), los investigadores han podido establecer una nueva predicción sobre cómo van a cambiar las temperaturas en Canarias a mediados y a finales de siglo. «A través de Arsinoe pudimos contratar una innovación significativa y, tras realizar trabajos colaborativos con la ciudadanía, detectamos que necesitábamos datos de predicciones del cambio climático de mayor calidad», insiste Cruz. Para ello utiliza los sistemas de modelización más nuevos y los datos del sexto informe del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC).

Los miembros de FIClima fueron los encargados de desarrollar una plataforma de modelización climática adaptada a Canarias con una resolución de 100 metros. Consiguiendo así «una muy buena calidad» en los datos obtenidos, tal y como explica la investigadora. «Hemos logrado una resolución por orografía y microclimas», insiste Cruz, que recalca la importancia de disponer de este tipo de datos para Canarias.

Dos grados de más

Los investigadores solicitaron a la fundación desarrollar la plataforma en base a cinco variables, entre las que se encontraba la temperatura. Los resultados denotan que el aumento de temperaturas en el escenario de emisiones media –al que parece avanzar el mundo–, sitúa a Canarias en un incremento de más de 2 grados con respecto a la época preindustrial para final de siglo.

En el peor de los escenarios –en el que no se pone freno a las emisiones de ningún tipo–, esta cifra podría ascender hasta los 4 grados en la mayor parte del Archipiélago. En La Gomera, por ejemplo, aumentaría hasta los 4,4 grados, siendo así la isla más afectada.

«En cualquier caso vamos a sufrir un aumento de temperaturas al que no estamos acostumbrados», destaca Cruz, que insiste en que «aún no sabemos cómo va a afectar a la población», porque los isleños viven en condiciones climáticas «suaves».

Estos cambios en la temperatura tendrán efectos en todos los ámbitos: desde la agricultura hasta el turismo, pasando por la salud de la población. «Por un lado, los cultivos tendrán que adaptarse a estos cambios de temperatura y a la mayor evaporación del agua superficial», sintetiza la investigadora.

Pero este clima extremo también tendrá consecuencias en la salud de la población y en el turismo, que podría abandonar las islas al considerarlas menos apacibles, especialmente durante el verano. «Canarias va a tener que adaptarse en todos los aspectos al nuevo escenario climático», sentencia Cruz.