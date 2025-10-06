Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cielos despejados y vientos del nordeste marcan el inicio de semana en Canarias, según la Aemet

El archipiélago vivirá este lunes una jornada tranquila, con ligero descenso de temperaturas y viento moderado a fuerte en zonas del sureste y noroeste de las islas principales

Jornada con cielos despejados en Canarias.

Jornada con cielos despejados en Canarias.

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado que este lunes Canarias disfrutará de un tiempo estable y mayormente despejado, especialmente en las zonas del sur y oeste de las islas. En cambio, el norte amanecerá con intervalos nubosos, más notables a primeras y últimas horas del día.

Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, aunque podrían descender ligeramente en algunos puntos, sobre todo en zonas altas de Tenerife y El Hierro.

El viento del nordeste soplará con intensidad moderada, alcanzando rachas fuertes en los extremos sudeste y noroeste de Gran Canaria, Tenerife y El Hierro. En el mar, se prevé viento del nordeste de fuerza 4 a 6, con marejada a fuerte marejada mar adentro y mar de fondo del norte o noroeste de entre 1 y 2 metros.

Por islas, las previsiones de la Aemet son las siguientes:

  • Tenerife: nuboso en el norte, despejado en el resto. Ligero descenso de temperaturas, especialmente en zonas altas.

Santa Cruz de Tenerife: 22°C / 28°C

  • La Gomera: ambiente soleado con intervalos nubosos en el norte y brisas en el sur.

San Sebastián de La Gomera: 23°C / 28°C

  • La Palma: cielos despejados, salvo en el noreste y este a primeras horas.ç

Santa Cruz de La Palma: 21°C / 26°C

  • El Hierro: despejado con algunas nubes en el norte. Ligero descenso térmico en zonas altas.

Valverde: 15°C / 20°C

  • Lanzarote y Fuerteventura: cielos poco nubosos, con algunas nubes en el norte y este. Temperaturas estables y viento del nordeste moderado.

Arrecife: 21°C / 28°C – Puerto del Rosario: 21°C / 25°C

  • Gran Canaria: nubes en el norte que tenderán a despejar. Viento del nordeste moderado, más intenso en el sureste y noroeste.

Las Palmas de Gran Canaria: 22°C / 25°C

La Aemet prevé que el tiempo se mantenga estable durante los próximos días, con una ligera tendencia a la bajada de temperaturas a medida que avance la semana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents