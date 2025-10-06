Cielos despejados y vientos del nordeste marcan el inicio de semana en Canarias, según la Aemet
El archipiélago vivirá este lunes una jornada tranquila, con ligero descenso de temperaturas y viento moderado a fuerte en zonas del sureste y noroeste de las islas principales
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado que este lunes Canarias disfrutará de un tiempo estable y mayormente despejado, especialmente en las zonas del sur y oeste de las islas. En cambio, el norte amanecerá con intervalos nubosos, más notables a primeras y últimas horas del día.
Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, aunque podrían descender ligeramente en algunos puntos, sobre todo en zonas altas de Tenerife y El Hierro.
El viento del nordeste soplará con intensidad moderada, alcanzando rachas fuertes en los extremos sudeste y noroeste de Gran Canaria, Tenerife y El Hierro. En el mar, se prevé viento del nordeste de fuerza 4 a 6, con marejada a fuerte marejada mar adentro y mar de fondo del norte o noroeste de entre 1 y 2 metros.
Por islas, las previsiones de la Aemet son las siguientes:
- Tenerife: nuboso en el norte, despejado en el resto. Ligero descenso de temperaturas, especialmente en zonas altas.
Santa Cruz de Tenerife: 22°C / 28°C
- La Gomera: ambiente soleado con intervalos nubosos en el norte y brisas en el sur.
San Sebastián de La Gomera: 23°C / 28°C
- La Palma: cielos despejados, salvo en el noreste y este a primeras horas.ç
Santa Cruz de La Palma: 21°C / 26°C
- El Hierro: despejado con algunas nubes en el norte. Ligero descenso térmico en zonas altas.
Valverde: 15°C / 20°C
- Lanzarote y Fuerteventura: cielos poco nubosos, con algunas nubes en el norte y este. Temperaturas estables y viento del nordeste moderado.
Arrecife: 21°C / 28°C – Puerto del Rosario: 21°C / 25°C
- Gran Canaria: nubes en el norte que tenderán a despejar. Viento del nordeste moderado, más intenso en el sureste y noroeste.
Las Palmas de Gran Canaria: 22°C / 25°C
La Aemet prevé que el tiempo se mantenga estable durante los próximos días, con una ligera tendencia a la bajada de temperaturas a medida que avance la semana.
