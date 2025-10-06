El centro de formación de Brok Air, ultima los preparativos de un nuevo centro de formación en el sur de Tenerife

Después de haber graduado a su última promoción de TMA (Técnicos de Manteniento de Aeronaves) Brok Air Aviation Academy se enfoca en el inicio de curso con 30 matriculados; la mayor hasta la fecha. Un aumento del alumnado que responde a la creciente demanda que sus programas de formación en aviación están teniendo entre los jóvenes de las islas. Para Brok-air estas cifras suponen un reconocimiento a su compromiso con la excelencia académica.

Los 17 alumnos certificados el pasado viernes 26 de septiembre, en un acto privado en las oficinas centrales de Cajasiete en Santa Cruz de Tenerife, y los que están por comenzar el 10 de octubre reflejan el salto cuantitativo que han alcanzado en los dos últimos años. Además del valor y posicionamiento que la compañía ha adquirido a través de la innovación constante y los contenidos actualizados a las últimas necesidades y tendencias del mercado laboral.

Esfuerzos estructurales y de organización que permite a Brok-air Aviation Academy garantizar que su alumnado, en sus distintas ramas profesionales, se introduzcan con éxito en el sector y estén altamente cualificados para los desafíos a los que se enfrentan tras abandonar las aulas.

Tripulantes de cabina de pasajeros y técnicos de mantenimiento operan a diario en el espacio aéreo de nuestro país y más allá de nuestras fronteras con el sello de uno de los mejores centros formativos de Canarias. Un estándar que la compañía se ha propuesto expandir con la creación de uno de los mayores centros de entrenamiento aeronáutico de España. El proyecto actualmente en estudios, según la Directora de Brok-air Aviation Academy Nazaret González, “busca consolidar a la Academia como referente nacional e internacional en la preparación de profesionales; capaces de afrontar los retos de una industria en aumento y en constante evolución”.

La próxima ubicación en Madrid ampliaría así la capacidad formativa del grupo y la haría crecer exponencialmente en un sector estratégico para el desarrollo económico y tecnológico del país. Mientras tanto, desde Canarias, se prepara para inaugurar un nuevo espacio de formación en el sur de Tenerife; una ampliación a sus actuales instalaciones, en Granadilla de Abona, como adelanto de lo que está por venir.